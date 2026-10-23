Derrumbe de edificio en Nairobi moviliza a equipos de emergencia

Edificio en Nairobi se derrumba. Foto: AFP

Un edificio en construcción se derrumbó este viernes 23 de octubre en Nairobi, capital de Kenia, en el barrio de Eastleigh, donde equipos de emergencia fueron desplegados para buscar posibles sobrevivientes.

La Cruz Roja de Kenia informó que el inmueble, que se encontraba a medio construir, se desplomó alrededor de las 13:40 horas locales, 10:40 GMT. Tras el derrumbe, equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de búsqueda.

Videos difundidos en línea mostraron el momento en que el edificio se desplomó y generó grandes nubes de polvo. De acuerdo con medios locales, el inmueble podría haber tenido hasta 18 pisos.

Un #edificio de varios pisos que seguía en construcción colapsó en Eastleigh, uno de los distritos comerciales más concurridos de Nairobi, #Kenia. El inmueble, que podría haber alcanzado hasta 18 niveles, quedó reducido a escombros. En el sótano operaban algunos negocios y… pic.twitter.com/ZJiATnPR5v — Uno TV (@UnoNoticias) October 23, 2026

Derrumbe de edificio en Nairobi ocurrió en Eastleigh

El inmueble se encontraba en Eastleigh, una zona residencial y comercial densamente poblada de Nairobi y que es conocida como un centro de la comunidad somalí.

Abdi Aziz, un residente local de 25 años, señaló que había algunos negocios en el sótano del edificio y trabajadores que participaban en las labores de construcción.

El residente indicó que el derrumbe ocurrió durante el momento de la oración del viernes, por lo que varias personas se encontraban en una mezquita. Según su relato, consideraba que el número de víctimas podía ser reducido debido a que el inmueble no estaba habitado.

Medios locales reportaron víctimas tras el derrumbe del edificio, aunque las autoridades continuaban con las labores para determinar si había personas atrapadas entre los escombros.

Autoridades buscan sobrevivientes tras derrumbe

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, informó que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para evitar saqueos en negocios cercanos y dispersar a las personas que se concentraron alrededor del lugar.

Entre quienes acudieron a la zona había jóvenes que buscaban chatarra, de acuerdo con el funcionario. Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecían en el sitio para continuar con la búsqueda de sobrevivientes.

La Cruz Roja precisó que envió un equipo al lugar del incidente luego de recibir el reporte sobre el derrumbe de un edificio de varios pisos.

Construcción de edificios aumenta en Nairobi

El derrumbe en Nairobi ocurre en un contexto de rápido crecimiento de la construcción en la capital de Kenia, donde han aparecido nuevos edificios de gran altura conforme aumenta la población.

El barrio de Eastleigh, donde ocurrió el incidente, combina zonas residenciales y comerciales y registra una alta concentración de personas.

De acuerdo con un informe del Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia, entre 2009 y 2019 se registraron 86 derrumbes de edificios en el país, los cuales provocaron la muerte de unas 200 personas.

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