Hallan muerta a niña de 12 años que fue secuestrada junto con su abuela en Chiapas

Ariana Scarlet, de 12 años, fue localizada sin vida en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

La búsqueda de Ariana Scarlet “N”, una niña de 12 años desaparecida en Chiapas desde el lunes 19 de octubre, terminó con el hallazgo de su cuerpo este viernes. La menor había sido sustraída junto con su abuela, Miriam Cruz Alpuche, quien fue localizada muerta dos días antes.

Ambas fueron privadas de la libertad en la ranchería Ribera Tanchichal, en el municipio de Ostuacán. Tras localizar a la abuela sin vida, las autoridades mantuvieron las labores para encontrar a la menor. Ariana había sido vista por última vez junto con su abuela, Miriam Cruz Alpuche, el lunes 19 de octubre, alrededor de las 13:30 horas.

Autoridades en Chiapas confirmaron la localización del cuerpo de la niña, cuya desaparición movilizó a autoridades estatales, personal especializado en búsqueda y binomios caninos. En un operativo de búsqueda la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Del Pueblo, seis elementos y los binomios caninos Nazca y Tornado localizaron en Ostuacán el cuerpo de la menor reportada como desaparecida.

El caso generó preocupación en la región, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en la privación de la libertad y las muertes.

¿Qué se sabe de la desaparición de Ariana Scarlet y su abuela?

Ariana Scarlet salió con su abuela, Miriam Cruz Alpuche, rumbo a un rancho familiar. Sin embargo, después de que ambas fueron sustraídas en la ranchería Ribera Tanchichal, sus familiares y las autoridades iniciaron las acciones para localizarlas.

La abuela fue encontrada sin vida dos días antes del hallazgo de la niña. A partir de ese momento, los esfuerzos de búsqueda se concentraron en ubicar a Ariana, de 12 años.

La menor permaneció desaparecida desde el lunes 19 de octubre hasta este viernes, cuando la Fiscalía estatal confirmó que había sido localizada sin vida.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las circunstancias exactas en las que ocurrieron las muertes.

¿Dónde encontraron a la niña de 12 años en Chiapas?

El cuerpo de Ariana Scarlet fue localizado después de que las autoridades chiapanecas desplegaran un operativo de búsqueda en Ostuacán, municipio donde se reportó la desaparición de la niña y su abuela.

En las labores participaron autoridades estatales, personal especializado en localización de personas y binomios caninos. Estos equipos apoyaron las acciones para tratar de encontrar a la menor después de que se confirmó la muerte de Miriam Cruz Alpuche.

La Fiscalía de Chiapas confirmó el hallazgo, aunque la información disponible no precisa el punto exacto donde fue encontrada la niña ni las condiciones en que se produjo la localización.

¿Qué investiga la Fiscalía de Chiapas?

La Fiscalía estatal deberá esclarecer las circunstancias de la desaparición y las muertes de Ariana Scarlet y Miriam Cruz Alpuche, así como establecer si existe una relación directa entre ambos hechos. Entre los aspectos que las investigaciones deberán determinar están la identidad de quienes presuntamente las sustrajeron, el motivo de la agresión y las circunstancias en las que ambas fueron privadas de la vida.

El hallazgo de la menor ha generado consternación, mientras familiares y personas cercanas esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos y se haga justicia.

La FGE informó que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de dos personas del sexo femenino, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, designó a un equipo de peritos especializados y agentes de investigación, integrado por la Fiscalía contra Feminicidio, Fiscalía contra Homicidio y Fiscalía de Distrito Norte, para investigar y esclarecer estos hechos.

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