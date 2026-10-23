Día de Muertos en Edomex: consulta el calendario de paseos nocturnos, ofrendas y catrinas gigantes

Día de Muertos 2026: Edomex incluye Feria del Alfeñique en Toluca. Foto:Cuartoscuro

El Día de Muertos 2026 en el Estado de México (Edomex) tendrá actividades culturales, recorridos nocturnos, ofrendas, conciertos y desfiles de catrinas en distintos municipios. Entre las opciones destacan:

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique, en Toluca

El Festival Cultural TransformARTE

El Festival de las Almas, en Valle de Bravo

El encuentro Todos somos Calavera, en Lerma

El Viento Nos Une, en Ecatepec

La programación se extiende durante los últimos días de octubre y hasta el 2 de noviembre, con alternativas para quienes buscan conocer las tradiciones mexiquenses, participar en actividades familiares o asistir a espectáculos. Algunas propuestas incluyen recorridos de leyendas, talleres, exhibiciones de ofrendas y desfiles alusivos a la temporada.

Las actividades se distribuyen en plazas públicas, centros culturales, calles y recintos de cada municipio. Por ello, conviene revisar las fechas y sedes antes de salir, pues no todos los eventos se realizan durante los mismos días.

Día de Muertos 2026 en Toluca

La capital mexiquense concentra varias de las celebraciones más representativas de la temporada.

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique se realiza del 3 de octubre al 2 de noviembre, con actividades artísticas, música, teatro, talleres y propuestas relacionadas con los dulces tradicionales de Día de Muertos.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

Catrineando: desfile de catrinas y catrines programado para el 1 de noviembre a las 19:00 horas, por el Centro Histórico de Toluca

Recorridos nocturnos: visitas al Panteón General programadas para el 23, 24, 25 y 30 de octubre, con accesos a partir de las 19:00 horas

Festival de Día de Muertos en Paseo Colón: actividades anunciadas para el 23 y 25 de octubre en la Glorieta del Águila

Conciertos y espectáculos: la cartelera de la Feria del Alfeñique incluye presentaciones musicales y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad

Toluca también cuenta con figuras y decoraciones monumentales alusivas a la temporada, entre ellas las catrinas gigantes, que forman parte de los atractivos para quienes recorren la ciudad durante estas fechas. Antes de acudir a una instalación específica, es recomendable consultar los anuncios municipales para confirmar su ubicación y periodo de exhibición.

Aquí te dejamos las actividades de este día en la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026. 💀🎡



Checa el programa, arma tu plan y cuéntanos: ¿en qué actividad te vemos? 👀👇



🔥 Y por la noche… ¡nos vemos en el Mercado Juárez con Santa Fe Klan! 🎤🎶 pic.twitter.com/U7SDEEOc0S — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) October 22, 2026

Festival Cultural TransformARTE: recorridos de leyendas y globos de Cantoya

El Festival Cultural TransformARTE de Día de Muertos tendrá actividades el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Centro Cultural Mexiquense, ubicado en Toluca. La entrada será gratuita.

El programa contempla actividades artísticas y familiares durante ambos días. Para el sábado 24, entre las opciones anunciadas están:

Exhibición de autos antiguos, a las 11:00 horas

Teatro con El gabinete de las historias extraordinarias, a las 12:30 horas

Taller Pinta tu calavera, de 12:00 a 16:00 horas

Presentaciones musicales durante la tarde y la noche

Recorrido nocturno de leyendas, a partir de las 18:00 horas, además de un taller y vuelo de globos de Cantoya

El domingo 25 también habrá música, talleres y presentaciones de danza, entre ellas una actividad dedicada a la velación de las ánimas. La sede se encuentra en el bulevar Jesús Reyes Heroles 302, en San Buenaventura, Toluca.

El recuerdo de quienes más queremos nos acompaña en esta edición de #TransformARTE: Día de Muertos.🧡



El Centro Cultural Mexiquense y el @ccmbcultura, abra actividades, talleres y presentaciones. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/QnAoq5Rt7P — Secretaría de Cultura y Turismo (@CulturaEdomex) October 6, 2026

Festival de las Almas 2026 en Valle de Bravo

El Festival de las Almas se realizará del 30 de octubre al 7 de noviembre en Valle de Bravo. La programación contempla música, danza, teatro, exposiciones de artes visuales, talleres de catrinas y el desfile CatrínValle, una de las actividades relacionadas con las tradiciones de Día de Muertos.

Las actividades se distribuirán en espacios públicos, plazas, parques y el Jardín Central. Es una opción para quienes buscan combinar espectáculos culturales con un paseo por este Pueblo Mágico del Edomex.

La @CulturaEdomex invita al #FestivalDeLasAlmas 2026.#ValleDeBravo te espera del 30 de octubre al 7 de noviembre para disfrutar de una programación llena de música, expresiones artísticas y experiencias que honran nuestras raíces. 💀🍂#ElPoderDeServir pic.twitter.com/nao9lzZjQe — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) October 19, 2026

Festival Todos somos Calavera en Lerma

El municipio de Lerma celebrará el Festival Cultural Todos somos Calavera del 24 al 30 de octubre, bajo el tema Te llevo conmigo. La cartelera incluye conferencias, ballet folclórico, exposiciones, talleres, obras de teatro y conciertos.

Entre las actividades anunciadas se encuentran las obras La llorona y Las leyendas de la Catrina, además de un espectáculo infantil de Bely y Beto. También está prevista la participación de Chile con una propuesta teatral.

Uno de los eventos centrales será Camino al Mictlán, programado para el 30 de octubre. Ese mismo día se contempla el cierre musical con Aarón y su Grupo Ilusión, a las 20:00 horas, en la explanada de la Plaza Juárez.

Las sedes del festival incluyen la Plaza Juárez, el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay y distintas casas de cultura del municipio.

Lerma celebra el Día de Muertos con el Festival “Todos somos Calavera” 2026



Del 24 al 30 de octubre habrá teatro, ballet folclórico, talleres y exposiciones; Chile será el país invitado



⭐️ Más detalles en: https://t.co/ylbyGBX7Ne pic.twitter.com/9vQFFgz5NX — Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) October 22, 2026

Festival El Viento Nos Une en Ecatepec

El Festival Cultural El Viento Nos Une se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre, con actividades gratuitas en distintos espacios de Ecatepec. La programación incluye ofrendas, exposiciones, conciertos, danza, teatro y propuestas recreativas.

La inauguración está prevista para el miércoles 28 de octubre con un desfile que partirá del Puente de Fierro a las 15:00 horas y concluirá aproximadamente a las 18:00 horas en el Palacio Municipal. De acuerdo con la cartelera difundida, participarán comparsas y esculturas monumentales.

El programa musical contempla una noche sonidera en la explanada municipal durante la inauguración. Para el 2 de noviembre, fecha de cierre, se anunciaron las presentaciones de Son Rompe Pera y Julieta Venegas. Las actividades se repartirán en 18 espacios del municipio, de acuerdo con la información publicada sobre el encuentro.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, disfruta del Segundo Festival Cultural *El Viento Nos Une Ecatepec 2026*, con música, danza, cine, arte y muchas actividades para toda la familia.



🎟️ Entrada gratuita.#CambioQueSeSiente #ElVientoNosUne pic.twitter.com/h2lngmhXrF — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) October 22, 2026

¿Cómo consultar fechas, horarios y sedes?

Para organizar una visita por el Día de Muertos en Edomex, toma en cuenta las fechas generales de cada festival y verifica los horarios de las actividades que te interesen. Las carteleras pueden distribuirse entre varios recintos y municipios, por lo que conviene confirmar la sede exacta antes de trasladarte.

Toluca: consulta el programa de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique y de TransformARTE

Valle de Bravo: revisa la cartelera del Festival de las Almas y las actividades de CatrínValle

Lerma: consulta el calendario de Todos somos Calavera, especialmente para Camino al Mictlán

Ecatepec: revisa la programación de El Viento Nos Une y sus sedes

Así, las últimas semanas de octubre y los primeros días de noviembre ofrecen opciones para disfrutar de ofrendas, catrinas, recorridos nocturnos, música y actividades culturales en distintos puntos del Edomex.

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