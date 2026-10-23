SAT confirma qué depósitos en efectivo deben reportar los bancos y cuáles quedan fuera

Superar máximo en depósitos podría llamar atención del SAT. Foto: Cuartoscuro

Encender los focos de alerta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría darse si se supera el monto máximo de depósitos y que los bancos tienen la obligación de reportar ante la autoridad fiscal.

¿Cuál es el máximo para depósitos?

Recibir más de 15 mil pesos en depósitos en efectivo durante un mes puede generar un reporte bancario ante el SAT.

A través de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, las autoridades fiscales detallan que se pagará impuesto cuando los depósitos mensuales superen 15 mil pesos.

El artículo 4 de la ley, establece:

“Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se realicen tales depósitos”

La ley explica que los 15 mil pesos límite podrían superarse en un solo depósito, o bien, en varios depósitos en el plazo de un mes.

Por otra parte, en el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), se establece la obligación de las instituciones financieras sobre informar de operaciones cuando superen el monto establecido.

La disposición contempla los depósitos en moneda nacional o extranjera realizados en cualquier tipo de cuenta, así como la adquisición de cheques de caja mediante efectivo.

Por ello, se consideran las operaciones en efectivo realizadas en cuentas de ahorro, cheques, inversión y otros productos financieros, siempre que el dinero se ingrese en esa modalidad.

¿Qué operaciones no se reportan como depósitos en efectivo?

La autoridad fiscal establece que ciertas operaciones quedan fuera de este supuesto. Entre ellas se encuentran:

Transferencias electrónicas , como las realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

, como las realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Traspasos entre cuentas , incluso cuando se realizan entre cuentas de una misma institución bancaria.

, incluso cuando se realizan entre cuentas de una misma institución bancaria. Títulos de crédito .

. Operaciones efectuadas mediante otros sistemas pactados con las instituciones financieras.

Esto significa que las transferencias electrónicas y los traspasos entre cuentas no se consideran depósitos en efectivo para efectos de esta obligación de información.

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