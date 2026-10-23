Infonavit: quiénes pueden obtener un descuento o liberar su deuda hipotecaria en 2026

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Las personas que tienen un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden acceder a descuentos por liquidación anticipada o a la condonación de su deuda, dependiendo del caso.

El Instituto cuenta con un programa de Descuento por Liquidación Anticipada, que permite alcanzar hasta un descuento del 50% del saldo autorizado.

De igual forma, existen alternativas para acceder a una condonación de la deuda restante por casos como fallecimiento o incapacidad.

¿Cómo se puede acceder al descuento por liquidación anticipada del Infonavit?

El programa Descuento por Liquidación Anticipada del Infonavit establece varias condiciones para que el derechohabiente acceda a un descuento del 50% en su saldo pendiente, el cual debe ser igual o menor al 25% del saldo original del financiamiento.

Por ello, no basta con tener varios años pagando la hipoteca. El Infonavit verifica que el crédito sea elegible y determinar cuánto se debe pagar para liquidarlo.

Requisitos

Tener un saldo pendiente igual o menor al 25% del saldo original del crédito

Que el financiamiento sea elegible conforme a las reglas vigentes del programa

Cubrir en un solo pago el monto exacto que determine el Infonavit

El beneficio no está disponible para todos los tipos de financiamiento. Se excluye a los créditos:

Infonavit Total, financiados por alguna entidad financiera.

Mejoravit

Arrendavit

Tu Casa es Posible

ConstruYO

Segundo Crédito

Algunos créditos con beneficios de Responsabilidad Compartida obtenidos antes de mayo del 2022

Otros productos específicos

La lista de créditos excluidos y condiciones aplicables puede consultarse en la sección de Descuento por Liquidación Anticipada en este enlace.

Cada mes, Infonavit verifica qué créditos cumplen con los requisitos para acceder al descuento.

¿En qué casos aplica la condonación del crédito?

Además, el Infonavit tiene mecanismos para liberar un adeudo hipotecario en situaciones específicas como:

Fallecimiento de la persona acreditada : Familiares o personas encargadas de realizar trámites pueden solicitar la liberación del adeudo mediante el Autoseguro por Defunción.

: Familiares o personas encargadas de realizar trámites pueden solicitar la liberación del adeudo mediante el Autoseguro por Defunción. Incapacidad total permanente: Aplica en personas acreditadas con dictamen de incapacidad total permanente emitido por el IMSS, ISSSTE, Profedet u otra institución de salud autorizada . La liberación puede permitir que la deuda deje de ser exigible sin que el titular cubra el saldo pendiente.

Aplica en personas acreditadas con dictamen de incapacidad total permanente emitido por el IMSS, ISSSTE, Profedet u otra institución de salud autorizada La liberación puede permitir que la deuda deje de ser exigible sin que el titular cubra el saldo pendiente. Incapacidad parcial permanente del 50% o más o invalidez definitiva: Infonavit otorga una prórroga de hasta dos años para no pagar el crédito ni se generen intereses. Se requiere un dictamen que acredite la incapacidad.

¿Qué ocurre si una persona tiene dificultades para pagar?

También hay alternativas para las personas que tienen dificultades para cubrir las mensualidades.

Con la modalidad Nivela tu Pago, se otorga un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad por hasta un año, conforme al caso.

Para acceder, la persona acreditada no debe tener acumuladas más de 12 mensualidades sin pagar al momento de solicitarlo, así como haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde que inició el crédito.

¿Cómo saber si mi crédito puede liquidarse con descuento o liberar la deuda?

Obtener descuento

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit. Accede a la sección Mi Crédito. Entra en Saldos y movimientos y selecciona Opciones de pago. Revisa si el financiamiento es elegible para el programa de Descuento por Liquidación Anticipada y consulta el monto autorizado. Si cumples las condiciones, realiza el pago exacto en una sola exhibición y dentro del plazo indicado por el Instituto.

Liberación de deuda por fallecimiento o incapacidad

Reúne el dictamen médico y los documentos de identificación o actas que correspondan al caso. Consulta los requisitos específicos en el Centro de Ayuda. Inicia el trámite en un Centro de Servicio Infonavit o mediante Infonatel, según el procedimiento aplicable. Una vez autorizada la liberación del adeudo, consulta los pasos para cancelar la hipoteca.

Para aclarar dudas, los interesados pueden comunicarse en alguno de los siguientes canales institucionales:

Mi Cuenta Infonavit: para consultar saldo, movimientos y opciones de pago.

para consultar saldo, movimientos y opciones de pago. Centros de Servicio Infonavit (CESI): para recibir orientación y presentar documentación, según el trámite.

para recibir orientación y presentar documentación, según el trámite. Infonatel: 800 008 3900.

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