Día de las Naciones Unidas 2026: origen, historia y significado del 24 de octubre

Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Foto: AFP

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple 81 años de existencia el sábado 24 de octubre, fecha en la que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945, documento que dio origen a la organización internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Desde su fundación, el organismo ha pasado de 51 países integrantes a 193 Estados miembros, que participan en la Asamblea General.

¿Por qué se celebra el Día de la ONU el 24 de octubre?

La conmemoración recuerda la entrada en vigor de la Carta fundacional de la ONU en 1945, después de que fuera ratificada por los países firmantes necesarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La Carta había sido firmada el 26 de junio de aquel año en San Francisco, Estados Unidos, durante una conferencia internacional convocada para establecer una organización que contribuyera al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales.

Posteriormente, la Asamblea General estableció oficialmente el Día de las Naciones Unidas en 1947, mediante la resolución 168 (II).

En 1971, a través de la resolución 2782 (XXVI), recomendó que los Estados miembros consideraran el 24 de octubre como día festivo oficial.

“El mundo no necesita una ONU debilitada. Necesita una ONU lo suficientemente fuerte para afrontar el mundo tal como es y lo suficientemente decidida para construir el mundo como debería ser”.



— @antonioguterres, sobre el papel indispensable de las Naciones Unidas para ayudar al… pic.twitter.com/6ONDNKkcr6 — Naciones Unidas (@ONU_es) September 22, 2026

¿Cuántos países integran la ONU en 2026?

Actualmente, la ONU está integrada por 193 Estados miembros, mientras que en 1945 comenzó sus actividades con 51 países fundadores.

El último país incorporado fue Sudán del Sur, admitido el 14 de julio de 2011, después de obtener su independencia.

Todos los Estados miembros tienen representación en la Asamblea General, uno de los principales órganos de la organización, donde participan en el análisis y discusión de asuntos internacionales.

Además, la ONU cuenta con dos Estados observadores no miembros: la Santa Sede y el Estado de Palestina.

¿Cuáles son las principales funciones de la ONU?

La Carta de las Naciones Unidas establece cuatro propósitos fundamentales:

Mantener la paz y la seguridad internacionales, mediante mecanismos de cooperación y solución pacífica de controversias.

Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el respeto a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

Promover la cooperación internacional para atender problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios.

Impulsar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción.

La organización también cuenta con organismos, programas y fondos especializados que participan en actividades relacionadas con la salud, educación, alimentación, infancia y asistencia humanitaria.

¿Cuántos años cumple la ONU en 2026?

La Organización de las Naciones Unidas celebra su 81 aniversario el 24 de octubre de 2026, fecha que recuerda el inicio formal de sus actividades en 1945.

Su creación ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de establecer mecanismos internacionales para prevenir nuevos conflictos y fomentar la cooperación entre países.

A lo largo de su historia, la ONU ha ampliado su número de integrantes y sus actividades en ámbitos como la seguridad internacional, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y la protección de los derechos humanos.

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