Cierran estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 por manifestantes

Estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 del Metro está cerrada. Foto:Cuartoscuro

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX permanece cerrada al momento debido a la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2026

El cierre afecta también la circulación vehicular en Avenida 20 de Noviembre, así como en José María Pino Suárez y sus cruces con República de El Salvador, Venustiano Carranza y República de Uruguay, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada

Para quienes necesitan llegar a la zona centro, se pueden utilizar como alternativas otras estaciones del Metro CDMX:

Pino Suárez , de Línea 2

, de Línea 2 Allende , de Línea 2

, de Línea 2 San Juan de Letrán , de Línea 8

, de Línea 8 Bellas Artes, con servicio de las líneas 2 y 8

¿Qué calles tienen afectaciones?

La circulación permanece cerrada en distintos puntos cercanos al Centro Histórico, principalmente sobre:

Avenida 20 de Noviembre

José María Pino Suárez

República de El Salvador

Venustiano Carranza

República de Uruguay

Como alternativas viales, se pueden considerar Eje Central, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini y Fray Servando Teresa de Mier.

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación por manifestantes en Av. 20 de Noviembre, así como José María Pino Suárez y sus cruces con República de El Salvador, Venustiano Carranza y República de Uruguay, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje Central, Eje 1 Oriente,… pic.twitter.com/3Frd0EyCLY — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 25, 2026

La situación puede generar afectaciones tanto para automovilistas como para usuarios del transporte público que se dirigen hacia la zona del Zócalo.

Colocan vallas previo a marcha de Ayotzinapa

Los cierres ocurren mientras autoridades de la Ciudad de México instalaron vallas metálicas en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos las inmediaciones de Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El despliegue forma parte de las medidas preventivas ante las movilizaciones previstas para este sábado 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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