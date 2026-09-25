Cierran estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 por manifestantes
La circulación también está cerrada en calles del Centro Histórico; autoridades recomiendan usar rutas alternas.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX permanece cerrada al momento debido a la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México.
El cierre afecta también la circulación vehicular en Avenida 20 de Noviembre, así como en José María Pino Suárez y sus cruces con República de El Salvador, Venustiano Carranza y República de Uruguay, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada
Para quienes necesitan llegar a la zona centro, se pueden utilizar como alternativas otras estaciones del Metro CDMX:
- Pino Suárez, de Línea 2
- Allende, de Línea 2
- San Juan de Letrán, de Línea 8
- Bellas Artes, con servicio de las líneas 2 y 8
¿Qué calles tienen afectaciones?
La circulación permanece cerrada en distintos puntos cercanos al Centro Histórico, principalmente sobre:
- Avenida 20 de Noviembre
- José María Pino Suárez
- República de El Salvador
- Venustiano Carranza
- República de Uruguay
Como alternativas viales, se pueden considerar Eje Central, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini y Fray Servando Teresa de Mier.
La situación puede generar afectaciones tanto para automovilistas como para usuarios del transporte público que se dirigen hacia la zona del Zócalo.
Colocan vallas previo a marcha de Ayotzinapa
Los cierres ocurren mientras autoridades de la Ciudad de México instalaron vallas metálicas en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos las inmediaciones de Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El despliegue forma parte de las medidas preventivas ante las movilizaciones previstas para este sábado 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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