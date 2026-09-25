Familiares de los 43 se reúnen por primera vez con presidente de la SCJN por caso Ayotzinapa

Familiares de los 43 se reúnen con el presidente de la SCJN. Foto: Cuartoscuro

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegaron este viernes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde sostuvieron una reunión con su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, como parte de las acciones de las familias para exigir avances en el esclarecimiento del caso.

Los familiares ingresaron al recinto entre vallas de aproximadamente 3 metros de altura, situación que fue cuestionada por sus representantes, quienes señalaron que durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes su principal demanda ha sido conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Familiares de los 43 señalan responsabilidad del Poder Judicial

Durante la movilización, Isidoro Vicario, abogado de los familiares, afirmó que el Poder Judicial de la Federación también tiene responsabilidades relacionadas con el caso Ayotzinapa.

“El Poder Judicial de la Federación también tiene un trabajo, también tiene una responsabilidad en el caso Ayotzinapa.”

Los familiares acudieron a la SCJN para plantear sus demandas y conocer la postura del máximo tribunal del país frente a los asuntos judiciales relacionados con la desaparición de los estudiantes.

El caso de Ayotzinapa continúa teniendo asuntos pendientes dentro del Poder Judicial. En marzo de 2026, la propia SCJN informó que un tribunal colegiado solicitó que el máximo tribunal analizara recursos de apelación relacionados con un juicio de amparo promovido por familiares de los normalistas.

Padres de los normalistas cuestionan cerco en la SCJN

Isidoro Vicario también cuestionó que los familiares fueran recibidos con un cerco de seguridad alrededor de las instalaciones de la Suprema Corte. El abogado señaló que las familias han reiterado durante años que su movilización tiene como objetivo conocer la verdad sobre la desaparición de los estudiantes.

“Lamentamos que también hoy nos reciban con este cerco cuando hemos reiterado en diversas ocasiones, a lo largo de estos 12 años, que la lucha de los padres y madres de los 43 sólo busca saber la verdad.”

La presencia de las familias ocurre mientras la SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, mantiene entre sus asuntos de atención temas relacionados con procesos judiciales vinculados con el caso.

¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Desde entonces, sus familias han mantenido la exigencia de conocer su paradero y esclarecer los hechos ocurridos aquella noche.

A casi 12 años de la desaparición, la investigación ha atravesado distintas etapas y procesos judiciales, mientras los familiares continúan realizando movilizaciones y reuniones con autoridades para exigir avances.

El Poder Judicial también ha intervenido en diferentes procesos derivados del caso. Entre los asuntos recientes se encuentran recursos relacionados con procesos penales y amparos de personas señaladas dentro de las investigaciones.

Hugo Aguilar encabeza la Suprema Corte

Hugo Aguilar Ortiz es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN mantiene disponibles públicamente las versiones taquigráficas y registros de las sesiones de su Pleno, así como información sobre los asuntos que son analizados por el máximo tribunal.

La reunión con los familiares de los 43 normalistas ocurre en este contexto, con las familias a la espera de avances que permitan esclarecer la desaparición de los estudiantes y determinar las responsabilidades correspondientes. La exigencia central de los padres y madres permanece en conocer qué ocurrió con sus hijos y dónde están, mientras continúan las actuaciones de las autoridades involucradas en el caso.

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