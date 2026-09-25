Juez federal en Sonora frena proyecto de gas “Amigo GNL”

Detienen proyecto en Sonora. Foto: Antonio López Moreno

Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora concedió una nueva suspensión definitiva que detiene temporalmente el comienzo de las obras del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) Amigo GNL, contemplado para Guaymas, Sonora.

Frenan proyecto de gas natural licuado Amigo GNL, en Sonora

La resolución deriva de un juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C., organización que cuestiona el proceso de evaluación ambiental, así como la Autorización de Impacto Ambiental (MIA) emitida por la ASEA.

Mientras se determina la legalidad del procedimiento ambiental, la suspensión establece que no podrán comenzar las obras terrestres y marítimas relacionadas con el proyecto.

Esta resolución se suma a otras acciones jurídicas emprendidas contra proyectos de infraestructura de GNL en la región, mientras continúa el proceso judicial que definirá el futuro de Amigo GNL.

¿Qué es proyecto de gas Amigo GNL?

Amigo GNL contempla infraestructura destinada a la licuefacción de gas natural proveniente de Estados Unidos y, durante su segunda etapa, prevé exportar hasta 7.8 millones de toneladas anuales hacia mercados de Asia.

El proyecto también ha generado señalamientos de organizaciones ambientalistas y de más de 100 científicos nacionales e internacionales, quienes han advertido sobre posibles repercusiones en el ecosistema del Golfo de California por factores como el tráfico marítimo, el ruido submarino, las emisiones y posibles afectaciones a especies marinas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.