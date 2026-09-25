Cifras de la violencia: 440 feminicidios y 988 homicidios dolosos de mujeres en ocho meses de 2026

También aumentan cifras de homicidios dolosos. Foto: Cuartoscuro

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad en México. De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2026 se registraron 440 víctimas de feminicidio y 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres.

Las cifras reflejan una reducción respecto a años anteriores, pero siguen mostrando una problemática que deja, en promedio, casi seis mujeres asesinadas al día entre ambos delitos.

Feminicidios: tres estados concentran casi un tercio de los casos

El informe señala que los 440 feminicidios registrados hasta agosto representan una disminución frente a las 736 víctimas contabilizadas en el mismo periodo de 2025 y están lejos del pico de más de mil casos registrado en 2021.

Sin embargo, la violencia mantiene focos rojos bien definidos.

El Estado de México, con 74 víctimas, encabeza la lista nacional. Le siguen Sinaloa, con 31 casos, y Tamaulipas, con 29. En conjunto, estas tres entidades concentran el 30.5% de los feminicidios registrados en el país.

A nivel municipal, Culiacán aparece como la ciudad con más víctimas, seguida de Mazatlán y Reynosa.

Las tasas más altas no están donde ocurren más casos

Aunque el Estado de México lidera en número absoluto de víctimas, la tasa nacional de feminicidio se ubica en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres.

Los estados que superan ampliamente ese promedio son:

Sinaloa: 4.57

Morelos: 2.06

Tamaulipas: 1.52

Esto significa que, proporcionalmente, la incidencia del delito es mucho más elevada en esas entidades que en buena parte del resto del país.

Casi mil homicidios dolosos de mujeres

Además de los feminicidios, el SESNSP contabilizó 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres durante los primeros ocho meses del año.

La violencia se concentró principalmente en:

Guanajuato

Baja California

Chihuahua

Guerrero

Michoacán

Estas cinco entidades acumularon poco más del 40% de las víctimas registradas a nivel nacional.

Por otra parte, el informe reporta 2 mil 71 víctimas de homicidio culposo, una cifra considerablemente menor a la observada en 2025.

Septiembre ya acumula casos que no aparecen en el informe

Las estadísticas del SESNSP tienen corte al 31 de agosto, por lo que aún no incluyen varios de los casos que han generado atención pública durante septiembre.

Entre ellos se encuentra el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo caso tuvo repercusión internacional.

También destacan los hallazgos recientes de Alma González Montiel, profesora de Educación Física localizada sin vida en Puebla; Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) encontrada sin vida en Axapusco; y María Isabel Trejo Padrón, quien había sido reportada como desaparecida en San Luis Potosí.

Universidades también han resentido la violencia

Durante 2026, varios casos de alto impacto estuvieron relacionados con estudiantes universitarias.

La comunidad de la UAEM enfrentó los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de 18 años; Karol Toledo Gómez, también estudiante universitaria localizada sin vida en marzo; y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna vinculada a la institución cuyo cuerpo fue localizado tras varios días desaparecida.

Estos casos, junto con el de Claudia Tacoronte, colocaron nuevamente el tema de la violencia contra las mujeres en el centro del debate público.

La violencia va más allá de los asesinatos

Las cifras también conviven con otro fenómeno que continúa creciendo: las desapariciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 27 mil mujeres permanecen desaparecidas en México. Casi siete de cada 10 tienen entre 10 y 34 años de edad, siendo el grupo de entre 15 y 19 años el que concentra la mayor cantidad de casos.

Mientras las estadísticas muestran una reducción respecto a años anteriores, los casos registrados durante septiembre y las miles de mujeres que siguen desaparecidas recuerdan que la violencia de género continúa siendo una de las principales deudas pendientes del país.

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