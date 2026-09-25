Sheinbaum destaca aumento de la población económicamente activa en México

Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la población económicamente activa (PEA) en México llegó a 62.6 millones de personas en agosto de 2026, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Durante la conferencia matutina la Mañanera del Pueblo, realizada este 25 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, la mandataria señaló que la cifra representa un aumento de 1.3 millones de personas respecto a agosto de 2025.

Población económicamente activa aumenta en un año

De acuerdo con los datos citados por Sheinbaum, el número de personas que forman parte de la población económicamente activa pasó a 62.6 millones en agosto de 2026.

Al referirse a las cifras, Claudia Sheinbaum afirmó que la economía mexicana mantiene avances pese a las tarifas aplicadas por Estados Unidos.

“Se están creando empleos, hay inversión y vamos avanzando”, señaló la presidenta.

Sheinbaum también adelantó que la inversión pública será mayor durante 2027.

“Y la inversión pública todavía va a ser mayor en el 2027”, agregó durante su intervención.

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