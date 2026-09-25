Volkswagen retira más de 2.8 millones de vehículos por riesgo de corrosión en tornillos de dirección

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Volkswagen llamó a revisión más de 2.8 millones de vehículos de las marcas VW y Audi debido a un riesgo relacionado con la corrosión de tornillos de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA).

De acuerdo con la autoridad, el problema puede provocar la ruptura de los tornillos y, como consecuencia, una posible falla de la dirección.

¿Cuántos vehículos Volkswagen y Audi están afectados?

La medida contempla:

2.16 millones de vehículos Volkswagen.

700 mil vehículos Audi.

De acuerdo con KBA, aproximadamente un tercio de las unidades afectadas se encuentran en Alemania.

En Volkswagen, la revisión corresponde a los modelos Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy, fabricados entre 2013 y 2024.

En el caso de Audi, la medida contempla vehículos Q3 fabricados entre 2017 y 2024.

¿Cuál es el problema con los vehículos?

Un portavoz de Volkswagen explicó que la empresa realiza el retiro de manera preventiva y que no se han registrado daños corporales relacionados con el problema.

Según el grupo, se detectó un fenómeno de corrosión en el tornillo, que puede representar un riesgo para la dirección.

El portavoz señaló que el peligro no requiere inmovilizar inmediatamente los vehículos, por lo que los propietarios pueden acudir conduciendo a un concesionario.

En el establecimiento, indicó, se colocarán nuevos tornillos con mayor resistencia a la corrosión.

Volkswagen enfrenta otro revés

El llamado a revisión representa un nuevo desafío para Volkswagen, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100 mil puestos de trabajo de aquí a 2030.

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