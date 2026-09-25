Zoé Robledo se reúne con padres de los bebés fallecidos por bacteria en el IMSS de Durango

Zoé Robledo se reúne con padres de bebés fallecidos en Durango. Foto: Cuartoscuro.

Padres de los cinco bebés recién nacidos que fallecieron la semana pasada en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 1 del IMSS, en Durango, se reunieron con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, quien visitó la entidad para dialogar directamente con las familias afectadas.

Padres de los bebés denuncian omisiones en el caso

Durante el encuentro, Diego Tobalín, uno de los padres afectados, señaló a Zoé Robledo que existen omisiones en el caso y cuestionó las respuestas que han recibido por parte de autoridades del IMSS.

“Pero sí hay omisiones en el caso muy, muy fuertes. Este movimiento no empezó por una bacteria, le quiero mandar ese mensaje a los dirigentes del IMSS. Este movimiento empezó por todo lo que nosotros ahí vivimos”, declaró.

Los padres buscan obtener respuestas sobre lo ocurrido tras los fallecimientos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Abogado pide avances en la investigación

La defensa legal de las familias afectadas también acudió al encuentro con Zoé Robledo. El abogado Fermín Flores señaló que ya existen denuncias presentadas y elementos jurídicos que respaldan las acciones emprendidas por los padres.

“Los padres no están conformes con lo que dice el IMSS hasta este momento”, afirmó.

El defensor agregó que dos madres recibirán expedientes clínicos que estaban pendientes y denunció un proceso emocional desgastante para las familias.

“Están siendo muy revictimizados”, sostuvo Flores, quien relató que las madres volvieron a llorar durante su visita a la Fiscalía.

La visita de Zoé Robledo, director general del IMSS, se esperaba desde la semana pasada, luego de que el Gobierno federal instruyera un acercamiento con las familias de los bebés fallecidos en Durango.

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