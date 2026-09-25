Blindan Palacio Nacional con vallas previo a marcha por Ayotzinapa

CDMX instala vallas previo a marcha por los 43 de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) instalaron vallas metálicas en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos las inmediaciones de Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), previo a las movilizaciones por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

¿Por qué colocaron vallas en Palacio Nacional?

La colocación de las estructuras se realizó como medida preventiva ante la jornada de movilizaciones prevista en la capital.

El despliegue ocurre previo a la marcha programada para este sábado 26 de septiembre, fecha en la que se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la ruta prevista, la movilización partirá del Ángel de la Independencia alrededor de las 16:00 horas y avanzará hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

Además de Palacio Nacional, las vallas fueron colocadas en las inmediaciones de Bellas Artes, la SCJN y otros puntos del Centro Histórico, como parte del dispositivo preventivo previo a las manifestaciones.

Estas vallas metálicas llegaron a Palacio Nacional en el Centro Historico CDMX con el mesías tropical.

Cada vez que hay una protesta grande las ponen.

Le tiene miedo a los ciudadanos. pic.twitter.com/GGRCdTefBp — Antonio Wolf (@gog_antonio) September 25, 2026

Familiares de los 43 se manifestaron frente a la CNDH

La instalación de las vallas ocurre después de las movilizaciones realizadas este 24 de septiembre por madres, padres y estudiantes normalistas frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Periférico Sur.

Los familiares exigieron avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes y solicitaron un encuentro con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

La concentración forma parte de la jornada de actividades organizadas por el aniversario del caso, que contempla movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México durante esta semana.

¿Cuándo será la marcha por Ayotzinapa en CDMX?

La principal movilización está prevista para el sábado 26 de septiembre de 2026. La convocatoria contempla la concentración en el Ángel de la Independencia y el recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

Las actividades se realizan a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en un contexto en el que sus familiares continúan demandando avances en las investigaciones sobre el caso.

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