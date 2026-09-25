Buscadoras cuestionan manejo forense en Zacapu tras hallazgo de restos y dientes de leche

Buscadoras hallaron dientes de leche entre restos. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

La dirigente del colectivo Buscando Cuerpos, Margarita López, cuestionó el manejo que las autoridades han dado a los restos humanos recuperados en una zona de Zacapu, Michoacán, donde asegura que fueron localizados fragmentos óseos y dientes de leche entre las evidencias halladas.

La activista acusó falta de claridad sobre el destino de los restos recuperados y pidió una investigación que permita conocer qué ocurrió con el material localizado durante las búsquedas realizadas en el sitio.

Exigen explicación sobre restos recuperados

Durante una protesta, López señaló que las autoridades forenses deben informar dónde se encuentran actualmente los restos y qué procedimientos se siguieron tras su recuperación.

“Servicios periciales debería dar una explicación de dónde están todos esos restos, qué están haciendo con ellos y sobre todo dónde están todos los miles de cuerpos que se han venido recuperando por todos los colectivos del país”, sostuvo.

La buscadora también cuestionó que numerosos hallazgos realizados por familias terminen sin respuestas claras para quienes buscan identificar a sus seres queridos.

Colectivo desconfía de fiscalías estatales

Margarita López afirmó que su colectivo trabaja habitualmente con el Ministerio Público Federal debido a la desconfianza que mantiene hacia las fiscalías estatales.

“Nosotras trabajamos con un ministerio público federal siempre, porque no tenemos confianza en las fiscalías de los estados”, declaró.

La activista sostuvo que las familias buscadoras han documentado durante años irregularidades en el tratamiento de restos localizados en fosas clandestinas y pidió revisar el destino de los fragmentos recuperados en Zacapu.

Desmienten que la autoridad desconociera los hallazgos

La integrante del colectivo rechazó las versiones que apuntan a que las autoridades no tenían conocimiento de lo encontrado en la zona.

Según relató, desde el momento en que comenzaron los trabajos informó públicamente sobre las características del lugar, al que calificó como un posible “campo de exterminio” debido a la dimensión del terreno y a los indicios localizados.

“Sí tuvieron conocimiento en su momento porque yo lo hice público”, señaló.

Asimismo, afirmó que durante las labores de búsqueda hubo presencia de elementos de seguridad que resguardaban el perímetro del área intervenida.

Asegura que participaron especialistas federales

López sostuvo que en el procesamiento del sitio participaron especialistas federales, incluidos arqueólogos, antropólogos y criminalistas.

Agregó que las búsquedas relacionadas con el caso continúan y que actualmente el colectivo sigue trabajando en la zona de la barranca de Santa Rita.

Las declaraciones ocurren en medio del debate sobre el manejo de evidencias en sitios de hallazgo clandestino y los reclamos de colectivos de búsqueda para fortalecer los procesos de identificación de restos humanos localizados en distintas regiones del país.

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