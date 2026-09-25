Asesinan a una mujer durante una fiesta patronal en Guanajuato

Asesinan a mujer en plena fiesta patronal en Guanajuato. Foto: Gettyimages

Una mujer que participaba como integrante de un grupo de danza fue asesinada a balazos la noche del jueves 24 de septiembre frente al templo de La Merced, en Valle de Santiago, Guanajuato, mientras se realizaban las festividades en honor a la Virgen de la Merced.

La agresión ocurrió en el atrio del templo, en la zona centro del municipio, lo que provocó momentos de alarma entre los asistentes que se encontraban dentro y fuera del recinto religioso. La celebración fue suspendida después del ataque.

¿Qué pasó durante la fiesta patronal en Valle de Santiago?

De acuerdo con reportes locales, la mujer, identificada preliminarmente como Patricia “N”, se encontraba con un grupo de danzantes cuando fue atacada a balazos frente al templo. Elementos de seguridad acudieron al lugar después de recibir el reporte de la agresión. Paramédicos que llegaron para atender a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables. Hasta los primeros reportes no se informó sobre personas detenidas.

VIDEO: asistentes se refugian dentro del templo

Un video difundido en redes sociales muestra parte del momento en que se escuchan varias detonaciones mientras los feligreses se encontraban dentro del templo. Tras los disparos, algunas personas comenzaron a agacharse entre las bancas y buscar lugares donde resguardarse ante el temor de que continuara la agresión.

Una mujer fue asesinada a balazos, mientras bailaba durante una fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced, en plena zona centro del municipio de Valle de Santiago en Guanajuato. pic.twitter.com/CVDTA3SPny — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 25, 2026

En las imágenes también se escuchan gritos y llamados entre los asistentes para que permanecieran protegidos dentro del recinto. La grabación corresponde al momento posterior a las detonaciones y muestra la reacción de las personas que se encontraban en el interior de la iglesia.

Suspenden fiesta de la Virgen de la Merced

Después del ataque, las autoridades y organizadores determinaron suspender las actividades de la festividad patronal. El templo fue cerrado y se retiró la pirotecnia que estaba preparada para continuar con las celebraciones de la noche.

La festividad de la Virgen de la Merced es una de las celebraciones religiosas importantes de Valle de Santiago y tradicionalmente incluye actividades religiosas, verbena y fuegos pirotécnicos. La decisión de cancelar los festejos se tomó después de que el ataque generara alarma entre los asistentes.

Guardia Nacional y Ejército despliegan operativo

Tras el homicidio, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además de corporaciones locales, acudieron a la zona y permanecieron en los alrededores del templo. El área fue acordonada para permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes y recabaran indicios relacionados con la agresión.

Personal de la Fiscalía estatal quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que fue asesinada la mujer.

Fiscalía investiga el ataque frente al templo

La agresión ocurrió mientras se desarrollaban actividades religiosas por la celebración de la Virgen de la Merced, por lo que decenas de personas se encontraban en las inmediaciones del templo. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el móvil del homicidio ni han confirmado la identidad completa de la víctima más allá de los datos preliminares difundidos por medios locales.

La investigación deberá establecer también quién o quiénes participaron en el ataque y las circunstancias en que lograron retirarse del lugar. Mientras continúan las indagatorias, la celebración religiosa quedó suspendida y el templo permaneció bajo resguardo de las autoridades tras el ataque registrado durante la noche del jueves.

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