Clara Brugada recibe máximo galardón de ONU Hábitat por las Utopías

Clara Brugada recibe el Pergamino de Honor de ONU. Foto: Especial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió el Pergamino de Honor de ONU Hábitat, reconocimiento internacional en materia de desarrollo urbano, por el modelo de las Utopías, espacios que reúnen servicios, actividades culturales, deportivas y de cuidados en las comunidades.

Utopías reciben reconocimiento internacional

El galardón reconoce el modelo de intervención urbana que busca acercar servicios a la población y contribuir a reducir las desigualdades mediante espacios públicos accesibles para las comunidades.

ONU Hábitat destacó la contribución de las Utopías a los objetivos de la Agenda 2030, el plan de las Naciones Unidas que incluye metas para impulsar ciudades más inclusivas y sostenibles.

Además, el modelo ha despertado interés en otras ciudades. Entre ellas se encuentra Quito, Ecuador, donde la experiencia de las Utopías sirve como referencia para el desarrollo de proyectos urbanos.

CDMX será sede del Foro Urbano Mundial 2028

La capital mexicana también será sede del Foro Urbano Mundial 2028, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a los desafíos de las ciudades y el desarrollo urbano sostenible.

El evento reunirá a representantes y especialistas para abordar temas relacionados con la planeación de las ciudades, la vivienda y la calidad de vida de sus habitantes.

La designación de la Ciudad de México como sede se suma al reconocimiento otorgado por ONU Hábitat al modelo de las Utopías.

Clara Brugada busca construir 100 Utopías

Como parte de los planes de la actual administración capitalina, la meta es construir 100 Utopías durante el sexenio. Para 2028, se proyecta que la Ciudad de México cuente con más de 50 espacios de este tipo.

Las Utopías buscan concentrar en un mismo lugar actividades deportivas, culturales y recreativas, además de servicios relacionados con el cuidado de las personas.

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