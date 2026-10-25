Mayoría de transportistas acepta diálogo: Segob; CANACAR mantiene llamado a manifestarse

Protestas de transportistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este domingo 25 de octubre que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó establecer una mesa de diálogo con el Gobierno de México para atender sus demandas y evitar las movilizaciones previstas para el lunes 26 de octubre. Sin embargo, señaló que la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) mantiene su convocatoria a manifestarse desde las primeras horas del lunes, así como otros grupos de transportistas.

Mediante un comunicado, Gobernación explicó que las organizaciones del sector han mostrado disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales, aunque la dirigencia de CANACAR no ha aceptado participar en el espacio de interlocución ofrecido por las autoridades federales.

La dependencia reiteró su llamado a evitar acciones que puedan afectar a la población, la circulación vehicular y el traslado de mercancías en las carreteras del país.

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Acepta mayoría de organizaciones de transportistas diálogo; #Segob llama a la dirigencia de la CANACAR a privilegiar la vía institucional



Comunicado: 📄 https://t.co/KkcfLdOcER pic.twitter.com/ct00Y4jKnO — Gobernación (@SEGOB_mx) October 25, 2026

CANACAR mantiene convocatoria a movilizaciones para el 26 de octubre

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, mientras la mayoría de las organizaciones transportistas manifestó su disposición a dialogar, la dirigencia de CANACAR continúa con sus planes de movilización para este lunes.

La dependencia cuestionó la decisión de mantener la convocatoria cuando otras agrupaciones del sector han optado por buscar acuerdos mediante una mesa de trabajo con el Gobierno federal.

“La postura de esa directiva es inexplicable cuando el resto del sector ha optado por la mesa de diálogo para que se atiendan sus demandas”, señaló Gobernación en su comunicado.

Hasta el momento, de acuerdo con la información difundida por Segob, la convocatoria de CANACAR continúa vigente, pese a los acercamientos establecidos con otras organizaciones del autotransporte.

El comunicado no precisa las carreteras, autopistas o puntos de concentración donde podrían realizarse las manifestaciones, por lo que no confirma bloqueos en tramos específicos.

Organizaciones transportistas se deslindan de las protestas

La Segob también reconoció a las asociaciones y cámaras integrantes de CANACAR que han decidido no participar en las movilizaciones anunciadas para el lunes 26 de octubre.

Según la dependencia, la mayoría de estas agrupaciones ha expresado públicamente su intención de evitar afectaciones a la población y a la circulación en los caminos del país.

Gobernación señaló que la disposición al diálogo permitirá atender las demandas del sector mediante mecanismos institucionales, sin recurrir a acciones que interfieran con el tránsito de personas o mercancías.

No obstante, el comunicado no detalla cuántas organizaciones aceptaron participar en las mesas de trabajo ni identifica a todas las agrupaciones que se deslindaron de la convocatoria.

Segob pide evitar afectaciones al tránsito y traslado de mercancías

Ante la posibilidad de manifestaciones, la Secretaría de Gobernación hizo un nuevo llamado a la dirigencia de CANACAR para que se incorpore a las conversaciones con las autoridades federales.

La dependencia pidió privilegiar el diálogo y evitar acciones que puedan generar afectaciones a los ciudadanos, al tránsito vehicular y al transporte de productos que realizan las propias empresas del sector.

En este contexto, Gobernación reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), cuya directiva también hizo un llamado a CANACAR para buscar acuerdos con el Gobierno federal.

La participación de CONCAMIN forma parte de los esfuerzos de interlocución mencionados por la dependencia para atender las diferencias entre las organizaciones transportistas y las autoridades.

Gobierno mantiene abierta mesa de diálogo con transportistas

La Secretaría de Gobernación reiteró que la mesa de diálogo con las organizaciones transportistas permanece abierta, por lo que la dirigencia de CANACAR todavía puede incorporarse a las conversaciones.

La dependencia sostuvo que el Gobierno de México mantiene su disposición para escuchar las demandas del sector y buscar acuerdos por las vías institucionales.

El posicionamiento se produce un día antes de las movilizaciones anunciadas para el lunes 26 de octubre, cuando la dirigencia de CANACAR prevé iniciar sus manifestaciones desde temprana hora.

Por ahora, la información oficial establece que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con las autoridades, mientras que la dirigencia de CANACAR mantiene su convocatoria.

Segob no ha informado que las movilizaciones hayan sido canceladas en su totalidad, por lo que la convocatoria de CANACAR continúa como un punto pendiente en las conversaciones entre el sector y el Gobierno federal.

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