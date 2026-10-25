Zelenski afirma que habrá reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU. en noviembre

Volodímir Zelenski. Foto: AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el domingo que se celebrará una reunión trilateral entre su país, Estados Unidos y Rusia en noviembre con el objetivo de reactivar las negociaciones de paz, actualmente estancadas.

“Estamos dispuestos a hablar. Si se trata de una cuestión territorial, debe abordarse a nivel de los dirigentes. Los demás asuntos competen a los grupos técnicos. Por lo tanto, todo esto puede discutirse en noviembre”, declaró Zelenski en una entrevista con la televisión ucraniana.

Zelenski habla sobre reunión entre Ucrania, Rusia y EE.UU.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el viernes que estaba prevista una reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos en noviembre.

Estos anuncios se produjeron en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Su emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el martes con Zelenski y con dirigentes europeos en Oslo y después viajó a San Petersburgo para un encuentro el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Tras las reuniones, tanto Kiev como Moscú manifestaron su disposición a reanudar las conversaciones directas con la mediación de Washington.

Rusia observará una tregua en Oleshky a partir del martes

El jefe del Estado Mayor ruso anunció que sus tropas observarán una tregua en la ciudad ucraniana de Oleshky, bajo control ruso, a partir del martes, para permitir operaciones humanitarias.

En un mensaje publicado en la plataforma rusa MAX, el general Valeri Guerásimov afirmó que sus fuerzas respetarán el alto el fuego “a partir de las 4:00 horas (tiempo local) del 27 de octubre de 2026″ en el marco de la “operación humanitaria” que se desarrolla en los alrededores de Oleshky.

Indicó que esta tregua tendrá lugar en el sector de Jersón, sin precisar su alcance territorial ni su duración.

Según el general Guerásimov, sus tropas llevarán a cabo un “reconocimiento técnico” sobre el terreno para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y la seguridad de los civiles en esta zona del frente, considerada muy peligrosa.

El ejército ucraniano indicó que tomará medidas para facilitar una misión humanitaria en Oleshky.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.