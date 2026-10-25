Guadalupe Taddei renuncia al INE; dejará el cargo este lunes

INE difunde salida de Taddei. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió este domingo un comunicado en el que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, anunció su renuncia al cargo para este lunes 26 de octubre.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



👇 Los detalles de la información en el enlace.



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Guadalupe Taddei anuncia su renuncia al INE

En el comunicado, atribuido a la consejera presidenta, se indica que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, instancia que le confirió la responsabilidad en abril de 2023.

“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”, señalaba el texto.

El documento también plantea que la decisión respondía a la intención de proteger al instituto y permitir que continuara con sus funciones constitucionales durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Taddei se refiere a señalamientos contra el INE

El texto menciona señalamientos, filtraciones y otros contenidos cuya autenticidad y contexto, afirmaba, debían verificarse.

“En ese sentido, no corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”, indicaba el comunicado.

El mensaje también defiende el trabajo técnico y operativo del INE, al señalar que su estructura nacional se encuentra dedicada a organizar las actividades del proceso electoral con certeza, legalidad y profesionalismo.

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