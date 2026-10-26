¿Qué sigue tras la renuncia de Guadalupe Taddei al INE? Así elegirán a su sustituto

Guadalupe Taddei formalizará su salida del INE este lunes. Fotos: Cuartoscuro

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abre un proceso para designar a quien ocupará el cargo. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, explicó que primero se nombrará una presidencia provisional entre las consejerías actuales y después se iniciará el procedimiento para elegir a la persona que asumirá la titularidad de manera definitiva.

Taddei anunció que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre, en un mensaje difundido por el INE. La consejera presidenta señaló que tomó la decisión tras una reflexión y sostuvo que la protección del Instituto y la continuidad de sus funciones deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



👇 Los detalles de la información en el enlace.



🔗 https://t.co/KZDmM4qKfV pic.twitter.com/syPTgTYKPn — @INEMexico (@INEMexico) October 25, 2026

De acuerdo con lo explicado por Monreal, en un mensaje publicado en X, ante la separación definitiva de Taddei, el Consejo General del INE deberá nombrar a una presidencia provisional de entre las consejeras y los consejeros que actualmente integran el órgano.

Esta persona quedará al frente del Instituto mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia de manera definitiva.

Monreal afirmó que el objetivo es mantener el funcionamiento del organismo electoral durante el proceso de sustitución. También adelantó que convocaría a la Junta de Coordinación Política a partir del lunes, una vez que se conozca formalmente la renuncia.

Ante la renuncia que Guadalupe Taddei entregará mañana a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 41 constitucional y los artículos 36 y 41, numeral 5, de la LGIPE, su separación del @INEMexico será definitiva. El Consejo General deberá nombrar una presidencia provisional,… pic.twitter.com/PdGU4iC7UE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 25, 2026

¿Cómo elegirá la Cámara de Diputados a la nueva presidencia del INE?

El coordinador de la Jucopo detalló que la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento para cubrir la ausencia definitiva de la presidencia del Instituto. Según su explicación, los pasos serán los siguientes:

Acuerdo de la Cámara de Diputados: se emitirá un acuerdo que deberá ser avalado por el Pleno para iniciar el procedimiento de sustitución. Integración de un comité técnico: se conformará el comité encargado de participar en el proceso. Publicación de una convocatoria: se abrirá el registro para las personas interesadas en ocupar la presidencia del INE. Revisión de aspirantes: se recibirán las solicitudes de quienes busquen participar y reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria. Votación en el Pleno: la designación deberá obtener una mayoría calificada de dos terceras partes. Insaculación, si no hay mayoría calificada: si no se alcanza la votación requerida, se recurrirá a este mecanismo, explicó Monreal.

El legislador estimó que un procedimiento normal podría durar entre cuatro y cinco semanas, desde su inicio. El plazo dependerá del desarrollo del proceso que deberá poner en marcha la Cámara de Diputados.

Taddei asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2023; el periodo para el que fue designada concluye en 2032. La persona que resulte elegida deberá ocupar la presidencia durante el tiempo restante del periodo.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei?

En el comunicado difundido el 25 de octubre, Taddei reconoció que en los últimos días se habían difundido señalamientos, filtraciones y versiones en medios de comunicación y redes sociales. Sostuvo que cada señalamiento debe verificarse y examinarse con evidencia y por las vías institucionales.

La consejera presidenta afirmó que su decisión busca proteger al INE y permitir que continúe cumpliendo su función constitucional. También subrayó que su renuncia no releva a nadie del deber de esclarecer los hechos que deban investigarse, con transparencia y debido proceso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.