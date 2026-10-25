Vecinos protestan por desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Protestas por el agua en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

La falta de agua y la deficiente distribución en diversas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara movilizaron a un grupo de vecinos inconformes que se concentraron en el parque Morelos y culminó con una marcha hacia el Palacio Municipal.

Continúan protestas en Guadalajara por la falta de agua

Los manifestantes expresaron su molestia porque, pese a estar al corriente en sus pagos, no reciben el servicio de agua potable.

“Vengo a la manifestación por el agua en Guadalajara, la verdad es que está muy mal, no tengo, es un chorrito unos dos días a la semana y además sale sucia (…) no es posible, estoy muy enojada y es muy indignante”, delcaró Lourdes López, una de las asistentes a la protesta.

A la movilización se sumaron personas que sí han recibido agua, pero en condiciones que la hacen inutilizable. Exigieron a las autoridades que digan la verdad a la ciudadanía sobre el estado real de la problemática.

“A esta protesta porque nos han estado mandando agua sucia, tiene mucho tiempo y para que se solucione definitivamente, que el gobierno de una explicación real, que no nos mienta sobre la solución del agua”, comentó Martín Jiménez, manifestante.

La manifestación se desarrolló sin incidentes, aunque ninguna autoridad atendió a los inconformes. De manera paralela se registraron al menos otras dos protestas en la capital jalisciense por la misma causa, sin registrar incidentes.

Crisis de agua en Guadalajara podría tener fines políticos

Algunos afectados consideraron que la crisis del agua podría estar siendo utilizada con fines políticos, pues les exigen identificación para la entrega del líquido mediante pipas en los hogares.

“Vengo de la colonia Santa Cecilia y tenemos casi 15 días sin agua; hay vecinos que tienen cero gota en sus tuberías. Eso de que estén llevando pipas gratis, que sabemos que no son gratis, y que estan condicionando la ayuda de una pipa mediante tu INE y tus comprobantes de domicilio, eso se me hace una burla y un atropello de los derechos de todos los ciudadanos”, denunció Georgina Díaz, otra participante en la marcha.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.