Mario Puga muere tras persecución en CDMX; Clara Brugada confirma detenidos

Mario Puga murió durante una persecución en Tepito. Foto: Venustiano Carranza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con una persecución policial en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en la que murió Mario Puga, promotor cultural de Tepito.

“Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito.



Mario fue mucho más que un promotor cultural:… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 25, 2026

¿Qué pasó en Tepito y cómo murió Mario Puga?

Los hechos ocurrieron durante una persecución policial contra un vehículo relacionado con presuntos robos de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los operadores del Centro de Comando y Control (C2) detectaron un automóvil blanco vinculado con diversos ilícitos. Los policías le marcaron el alto, pero sus tripulantes presuntamente ignoraron las indicaciones e intentaron escapar.

Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y atropelló a una persona en la colonia Morelos.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

ASÍ INTENTABA HUIR de la POLICÍA… y ACABÓ MATANDO a MARIO PUGA

Así finalizó la persecución de un ladrón de relojes buscado desde hace meses por la Policía.

El ratero iba armado en el auto y aceleró para escapar.

Chocó una patrulla, y fue a impactar de frente la bici eléctrica en… pic.twitter.com/FrqaSz8rUw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 25, 2026

Mario Puga murió a consecuencia del incidente, ocurrido en las inmediaciones de avenida del Trabajo y la calle Herreros. La persecución terminó con la detención de un hombre y dos mujeres, quienes presuntamente estarían relacionados con una célula dedicada al robo de relojes y otros objetos de valor.

Detienen a tres presuntos ladrones de relojes

Según la SSC, las tres personas detenidas estarían relacionadas con al menos 17 robos cometidos entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

Los sospechosos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su situación jurídica.

¿Quién fue Mario Puga, promotor cultural de Tepito?

Mario Puga fue un referente comunitario que dedicó su trabajo a preservar la cultura popular, la identidad y la memoria histórica de Tepito.

Entre sus principales proyectos se encuentran el Espacio Cultural Tepito, el programa Fotografitos de Tepito y su labor como director de PILARES en la colonia Morelos, donde impulsó espacios de convivencia y actividades culturales.

🕊️ Lamento mucho la partida de Mario Puga, un hombre que dejó huella en Tepito y en la historia de nuestra ciudad. Le recordaré con aprecio y cariño. Abrazo con mucho respeto y solidaridad a su familia, amigos y a toda la comunidad que hoy siente su ausencia. 🙏🏼

Descansa en paz. pic.twitter.com/Gm3TST0RZw — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) October 25, 2026

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