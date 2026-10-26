¿Qué es el bonesmashing, la peligrosa tendencia de golpearse la cara para verse más guapo?

Bonesmashing, la peligrosa tendencia de redes sociales Foto: Pexels

En TikTok y las redes sociales es el lugar donde comúnmente surgen y se hacen populares las tendencias, algunas se tratan de bailes o retos inocentes, pero otras podrían representar un peligro para las personas, como el bonesmashing.

Esta práctica es realizada por diversos jóvenes desde hace algunos años, en la que se golpean en la cara con objetos contundentes, como un martillo, para poder conseguir una mandíbula definida y ser más atractivos.

¿Qué es el bonesmashing y por qué es peligroso?

El bonesmashing es una tendencia en la que principalmente jóvenes utilizan objetos como martillos, botellas y masajeadores para golpearse en el rostro con un fin estético.

Esta actividad ya tiene un par de años, pues en 2023 el doctor Ben Schultz, cirujano plástico y reconstructivo de LifeBridge Health, mencionó que realizar esto es peligroso, además de carecer de un respaldo científico sobre los resultados.

“Cuando me enteré, pensé: ‘Esto es lo más descabellado que ha pasado desde las cápsulas de detergente Tide’”, declaró el especialista.

Cabe señalar que esta actividad proviene de la llamada ley de Wolff, que fue formulada por el anatomista y cirujano alemán Julius Wolff.

De acuerdo con el medio Forbes, dicha ley explica que los huesos se adaptan a las fuerzas y estrés físicos a los que son sometidos, esto con la remodelación del tejido óseo viejo, el cual es reemplazado por tejido nuevo.

Este principio explica por qué realizar actividades, sobre todo de carga, fortalece los huesos, pero generar fracturas en el rostro, aseguró Ben Schultz a CBS News, carece de rigor científico.

A pesar de esto, el impacto de esta tendencia se mantiene, pues en 2024 se llegó a registrar un estimado de 267 millones de visualizaciones en TikTok con la búsqueda “tutorial para romper huesos”.

¿Cuáles son los peligros de practicar bonesmashing?

Esta práctica puede generar problemas en la salud, la doctora Diana Kennedy, cirujana plástica del Hospital Privado Mater de Brisbane, asegura que golpearse repetidamente el rostro con un martillo u otros objetos puede provocar hinchazón, microfracturas, cicatrices, daños en los nervios e incluso desfiguración permanente.

Asimismo, las fracturas provocadas en la mandíbula pueden llegar a afectar dañar los dientes y perjudicar la capacidad para masticar correctamente.

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