Salvador Zamora renuncia al Gobierno de Jalisco rumbo a elecciones de 2027; Carlos Arias Madrid lo sustituye

Pablo Lemus anunció los cambios. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que aceptó la renuncia de Salvador Zamora Zamora como titular de la Secretaría General de Gobierno, quien dejará el cargo para asumir tareas políticas relacionadas con el proceso electoral de 2027. En su lugar se designó a Carlos Arias Madrid.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal explicó que Zamora le comunicó su decisión de separarse del cargo debido a objetivos personales y del equipo político al que pertenece.

“Me informó que por objetivos personales y del propio equipo político asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027”, señaló Lemus.

El gobernador también agradeció el trabajo realizado por Zamora durante los casi dos años que formó parte de su administración y le deseó suerte en sus próximas responsabilidades.

Buenas tardes, quiero comunicarles que he aceptado la renuncia de @SalvadorZamoraZ al cargo de Secretario General de Gobierno. Me informó que por objetivos personales y del propio equipo político asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027. Personalmente le agradecí su… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 25, 2026

¿Por qué renunció Salvador Zamora al Gobierno de Jalisco?

De acuerdo con lo informado por Pablo Lemus, la salida de Salvador Zamora responde a su incorporación a actividades relacionadas con las elecciones de 2027.

Por su parte, Zamora confirmó mediante su cuenta de X que presentó su renuncia con efectos inmediatos y agradeció al gobernador la confianza para desempeñar el cargo.

“A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral. Pronto les daré más detalles”, expresó el exfuncionario.

Hasta el momento, Salvador Zamora no ha especificado qué responsabilidades asumirá dentro de su equipo político ni ha anunciado una candidatura para los próximos comicios.

Zamora llegó a la Secretaría General de Gobierno en diciembre de 2024, al inicio de la administración de Lemus.

Antes de incorporarse al Gobierno estatal, fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, cargo que desempeñó durante dos periodos consecutivos, de 2018 a 2024.

También fue diputado local de Jalisco entre 2012 y 2015 y diputado federal de 2015 a 2018.

¿Quién es Carlos Arias Madrid, nuevo secretario general de Gobierno de Jalisco?

Tras aceptar la renuncia de Zamora, el gobernador Pablo Lemus designó a Carlos Arias Madrid como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno.

El mandatario informó que solicitó al funcionario fortalecer la comunicación con los poderes públicos y los distintos actores políticos de la entidad.

“He designado a Carlos Arias Madrid como titular de la Secretaría General de Gobierno, a quien le he pedido fortalecer la comunicación con los poderes y actores políticos del estado, así como mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad”, informó.

Carlos Arias Madrid es abogado y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en los ámbitos jurídico, legislativo, judicial y de la administración pública.

Entre su formación académica se encuentran maestrías en Derecho Público, Derecho Electoral y Derecho de la Empresa.

En su trayectoria profesional se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República y ocupó cargos directivos en el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

También ha trabajado en los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.

Antes de su nombramiento, encabezaba el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, responsabilidad que asumió en diciembre de 2025.

Gobierno de Jalisco realiza cambios rumbo al proceso electoral de 2027

La salida de Salvador Zamora ocurre mientras los partidos políticos se preparan para el proceso electoral de 2027, en el que Jalisco renovará sus ayuntamientos y el Congreso local.

El ahora exsecretario forma parte de Movimiento Ciudadano, partido al que también pertenece el gobernador Pablo Lemus.

Sin embargo, hasta este domingo no se ha informado si Zamora participará como candidato a algún cargo de elección popular o si desempeñará funciones de organización política.

Con el nombramiento de Carlos Arias Madrid, el Gobierno de Jalisco realiza un relevo en la dependencia encargada de la política interior y de mantener la comunicación institucional con los distintos poderes y sectores de la entidad.

La administración estatal informó que el nuevo secretario tendrá entre sus responsabilidades mantener los canales de interlocución con actores políticos, económicos y sociales de Jalisco.

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