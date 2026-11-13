Colectivos LGBT+ y repartidores encabezan protestas en CDMX este 13 de noviembre
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico este viernes.
Se estiman un total de 30 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este viernes 13 de noviembre, principalmente dos marchas de vecinos de Tlalpan y de colectivos LGBT+ por los tres años de la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena, así como una concentración de repartidores en motocicleta de plataformas digitales.
De forma específica, habrá cuatro marchas; seis concentraciones; dos citas agendadas; una rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades de este 13 de noviembre destacan dos marchas, de vecinos de Tlalpan contra el plan de reordenamiento urbano de la CDMX y colectivos LGBT+ por los tres años del fallecimiento de Jesús Ociel Baena, primer magistrade, así como una concentración en distintas alcaldías de repartidores en motocicleta.
Marchas y concentraciones
Repartidores Unidos de México
- Alcaldía: Diferentes alcaldías
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Por definir
- Demanda: Exigen que las autoridades capitalinas cancelen definitivamente las nuevas disposiciones que buscan regular la circulación de motocicletas de reparto. Rechazan la iniciativa para prohibir el transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones y el cobro del 2% por el uso y explotación de la infraestructura pública de la ciudad.
- Organizaciones en apoyo: Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos.
- Observaciones: Se prevé la afectación de vialidades y no se descarta que se sumen otras organizaciones de repartidores por aplicación.
- Aforo: 200 personas.
Haciendo Comunidad en Tlalpan
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 08:30 horas
- Lugar: Calle 4ª Oriente y 1ª Norte, colonia Isidro Fabela.
- Destino: Casa de la Cultura de Tlalpan, Camino Santa Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal.
- Demanda: Se manifiestan contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, proyecto de planeación y coordinación metropolitana impulsado por la Federación y las entidades de la región (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos), el cual se encuentra en fase de consulta pública.
- Organizaciones en apoyo: Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones, Tlalpan Coyoacán y Totalmente Carrasco.
- Aforo: 250 personas.
La Comuna 4:20
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Estación Hidalgo, líneas 2 y 3 del Metro, avenida Hidalgo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.
- Destino: Plaza Cándido Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera.
- Demanda: Realizarán una “Caminata cannábica” para seguir construyendo espacios de tolerancia cannábica, conocidos como comunas o puntos 4:20, en la Ciudad de México; buscan la regulación integral, el respeto a sus derechos humanos, el fin de la criminalización de personas consumidoras, el derecho al autocultivo y el acceso a un mercado legal y seguro.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones en defensa del uso lúdico y medicinal de la mariguana.
- Aforo: 150 personas.
Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria.
- Destino: Torre de Rectoría, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
- Demanda: Exigen mayor seguridad y un alto a los grupos porriles tras los actos de violencia ocurridos el 10 de noviembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo.
- Organizaciones en apoyo: Colectivo Casanova, Colectivo Regeneración Estudiantil, Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria y El Capitán Ahuizote.
- Observaciones: No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta, y que se sumen colectivos estudiantiles de otros planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
- Aforo: 200 personas.
Furia No Binarie de Acción Revolucionaria
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.
- Destino: Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección.
- Demanda: A tres años del fallecimiento del primer magistrade no binario en América Latina, realizarán la caminata y velada de catrinas “¡Seguimos luchando por nuestra identidad y nuestros derechos!”, para exigir que se indague a fondo el contexto de discursos de odio y amenazas previas que el jurista había denunciado, señalar omisiones en la investigación inicial y la falta de tipificación de crímenes de odio en Aguascalientes, donde ocurrieron los hechos.
- Organizaciones en apoyo: Justicia Histórica Trans, Euforia Trans y No Binarie, Frente Nacional por las 40 Horas, Colectiva Afekta y Asamblea Nacional Trans No Binarie.
- Aforo: 200 personas.
Otras protestas y actividades en la CDMX este 13 de noviembre
Luciérnagas Buscadoras
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Hora: 06:30 y 07:00 horas
- Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas.
- Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 60 personas.
Jubilados Pie de Lucha Nacional
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 08:00 horas
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exigen al Pleno que emita un fallo definitivo sobre el paquete de amparos directos atraídos por el Máximo Tribunal, respecto a la devolución de sus ahorros por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
- Organizaciones en apoyo: Justicia Igualdad Laboral Sector Salud.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes, la instalación de un plantón y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 350 personas.
El Capitán Ahuizote
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.
- Demanda: Se concentrarán para acudir en apoyo a la marcha de la comunidad estudiantil del CCH Vallejo, que partirá de la escultura “Los Bigotes” a la Torre de Rectoría.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 80 personas.
Amigos del Refugio Franciscano
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Refugio Franciscano A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa.
- Demanda: Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades y que acudan organizaciones en defensa de los derechos de los animales.
- Aforo: 50 personas.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Delegación Sur del IMSS, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente.
- Demanda: Rechazan presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, y expresan apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 100 personas.
Citas agendadas para hoy
Antorcha Campesina de Tláhuac
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Denuncian que más de 300 familias del predio “Los Pozos”, ubicado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, enfrentan incertidumbre debido a amenazas de desalojo, operativos y la colocación de sellos de clausura en sus viviendas por parte de las autoridades, bajo el argumento de que el lugar es un asentamiento irregular en suelo de conservación.
- Aforo: 40 personas.
Docente de la Telesecundaria del Estado de Guanajuato
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.
- Demanda: Exige la restitución de su finiquito y pensión jubilatoria.
- Aforo: 5 personas.
Rodada motociclista
Bebotes Biker
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Agencia automotriz Kia Tláhuac, avenida Canal de Garay No. 629, colonia El Vergel.
- Destino: Centro de Coyoacán.
- Demanda: Rodada de convivencia.
- Organizaciones en apoyo: Family Crew.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto.
- Aforo: 50 personas.
Actividades artísticas para hoy
Conciertos por la Paz
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Eden Juventino Rosas, cerrada Venustiano Carranza No. 46, colonia Palmatitla.
- Aforo: 500 personas.
- Observaciones: Evento que contará con la participación del grupo La Tremenda Korte.
Morat
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Palacio de los Deportes.
- Aforo: 20 mil personas.
La Malinche
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:00 horas
- Lugar: Frontón México.
- Aforo: 2 mil 400 personas.
Majo Aguilar
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Aforo: 9 mil 790 personas.
Andrés Calamaro
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Pepsi Center WTC.
- Aforo: 6 mil 486 personas.
El Kanka “Gira La Calma”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Teatro Metropólitan.
- Aforo: 3 mil 165 personas.
El Rey León
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Teatro Telcel.
- Aforo: 1 mil 400 personas.
Karol G
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Estadio GNP Seguros.
- Aforo: 70 mil personas.
Bryndis X por Siempre “XV Anniversary Tour”
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Arena Ciudad de México.
- Aforo: 6 mil 500 personas.
Gianni, Lalo y Rulo
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Auditorio BlackBerry.
- Aforo: 2 mil personas.
Cirque du Soleil Echo
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 21:00 horas
- Lugar: Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe.
- Fecha: Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.
- Aforo: 2 mil 498 personas.
Actividades culturales
Festival Juvenil por la Paz “El Bienestar y la Convivencia”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 09:30 horas
- Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 6 “Vicente Guerrero”, avenida Antonio Díaz Soto y Gama No. 6, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
- Aforo: 750 personas.
The Trading Festival México 2026
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.
- Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2026.
- Aforo: 1 mil 500 personas.
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Six Flags México.
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
- Aforo: 15 mil personas.
Actividades deportivas para hoy
Running Music
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Calles de la colonia Doctores.
- Termina: Jardín Flotante Tlallipan, Calzada San Antonio Abad, colonia Centro.
- Aforo: 400 personas.
Lucha libre profesional
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:30 horas
- Lugar: Arena México.
- Aforo: 9 mil personas.
Encuentro religioso
Encuentro Nacional G12 “Id y Haced Discípulos”
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Hora: 07:00 horas
- Lugar: Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe.
- Fecha: Del 12 al 14 de noviembre de 2026.
- Aforo: 4 mil personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 13 de noviembre.
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