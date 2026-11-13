Colectivos LGBT+ y repartidores encabezan protestas en CDMX este 13 de noviembre

Manifestación. Foto ilustrativa: Getty

Se estiman un total de 30 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX) para este viernes 13 de noviembre, principalmente dos marchas de vecinos de Tlalpan y de colectivos LGBT+ por los tres años de la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena, así como una concentración de repartidores en motocicleta de plataformas digitales.

De forma específica, habrá cuatro marchas; seis concentraciones; dos citas agendadas; una rodada motociclista y 17 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades de este 13 de noviembre destacan dos marchas, de vecinos de Tlalpan contra el plan de reordenamiento urbano de la CDMX y colectivos LGBT+ por los tres años del fallecimiento de Jesús Ociel Baena, primer magistrade, así como una concentración en distintas alcaldías de repartidores en motocicleta.

Principales marchas y concentraciones. Foto: UnoTV.

Marchas y concentraciones

Repartidores Unidos de México

Alcaldía: Diferentes alcaldías

Diferentes alcaldías Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Por definir

Por definir Demanda: Exigen que las autoridades capitalinas cancelen definitivamente las nuevas disposiciones que buscan regular la circulación de motocicletas de reparto. Rechazan la iniciativa para prohibir el transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones y el cobro del 2% por el uso y explotación de la infraestructura pública de la ciudad.

Exigen que las autoridades capitalinas cancelen definitivamente las nuevas disposiciones que buscan regular la circulación de motocicletas de reparto. Rechazan la iniciativa para prohibir el transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones y el cobro del 2% por el uso y explotación de la infraestructura pública de la ciudad. Organizaciones en apoyo: Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos.

Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos. Observaciones: Se prevé la afectación de vialidades y no se descarta que se sumen otras organizaciones de repartidores por aplicación.

Se prevé la afectación de vialidades y no se descarta que se sumen otras organizaciones de repartidores por aplicación. Aforo: 200 personas.

Haciendo Comunidad en Tlalpan

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 08:30 horas

08:30 horas Lugar: Calle 4ª Oriente y 1ª Norte, colonia Isidro Fabela.

Calle 4ª Oriente y 1ª Norte, colonia Isidro Fabela. Destino: Casa de la Cultura de Tlalpan, Camino Santa Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal.

Casa de la Cultura de Tlalpan, Camino Santa Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal. Demanda: Se manifiestan contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, proyecto de planeación y coordinación metropolitana impulsado por la Federación y las entidades de la región (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos), el cual se encuentra en fase de consulta pública.

Se manifiestan contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, proyecto de planeación y coordinación metropolitana impulsado por la Federación y las entidades de la región (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos), el cual se encuentra en fase de consulta pública. Organizaciones en apoyo: Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones, Tlalpan Coyoacán y Totalmente Carrasco.

Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones, Tlalpan Coyoacán y Totalmente Carrasco. Aforo: 250 personas.

La Comuna 4:20

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Estación Hidalgo, líneas 2 y 3 del Metro, avenida Hidalgo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.

Estación Hidalgo, líneas 2 y 3 del Metro, avenida Hidalgo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera. Destino: Plaza Cándido Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera.

Plaza Cándido Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Lorenzo Boturini, colonia Obrera. Demanda: Realizarán una “Caminata cannábica” para seguir construyendo espacios de tolerancia cannábica, conocidos como comunas o puntos 4:20, en la Ciudad de México; buscan la regulación integral, el respeto a sus derechos humanos, el fin de la criminalización de personas consumidoras, el derecho al autocultivo y el acceso a un mercado legal y seguro.

Realizarán una “Caminata cannábica” para seguir construyendo espacios de tolerancia cannábica, conocidos como comunas o puntos 4:20, en la Ciudad de México; buscan la regulación integral, el respeto a sus derechos humanos, el fin de la criminalización de personas consumidoras, el derecho al autocultivo y el acceso a un mercado legal y seguro. Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones en defensa del uso lúdico y medicinal de la mariguana.

No se descarta que se sumen otras organizaciones en defensa del uso lúdico y medicinal de la mariguana. Aforo: 150 personas.

Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria.

Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria. Destino: Torre de Rectoría, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Torre de Rectoría, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Demanda: Exigen mayor seguridad y un alto a los grupos porriles tras los actos de violencia ocurridos el 10 de noviembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo.

Exigen mayor seguridad y un alto a los grupos porriles tras los actos de violencia ocurridos el 10 de noviembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Organizaciones en apoyo: Colectivo Casanova, Colectivo Regeneración Estudiantil, Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria y El Capitán Ahuizote.

Colectivo Casanova, Colectivo Regeneración Estudiantil, Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria y El Capitán Ahuizote. Observaciones: No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta, y que se sumen colectivos estudiantiles de otros planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta, y que se sumen colectivos estudiantiles de otros planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Aforo: 200 personas.

Furia No Binarie de Acción Revolucionaria

Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar: Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez. Destino: Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección.

Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección. Demanda: A tres años del fallecimiento del primer magistrade no binario en América Latina, realizarán la caminata y velada de catrinas “¡Seguimos luchando por nuestra identidad y nuestros derechos!”, para exigir que se indague a fondo el contexto de discursos de odio y amenazas previas que el jurista había denunciado, señalar omisiones en la investigación inicial y la falta de tipificación de crímenes de odio en Aguascalientes, donde ocurrieron los hechos.

A tres años del fallecimiento del primer magistrade no binario en América Latina, realizarán la caminata y velada de catrinas “¡Seguimos luchando por nuestra identidad y nuestros derechos!”, para exigir que se indague a fondo el contexto de discursos de odio y amenazas previas que el jurista había denunciado, señalar omisiones en la investigación inicial y la falta de tipificación de crímenes de odio en Aguascalientes, donde ocurrieron los hechos. Organizaciones en apoyo: Justicia Histórica Trans, Euforia Trans y No Binarie, Frente Nacional por las 40 Horas, Colectiva Afekta y Asamblea Nacional Trans No Binarie.

Justicia Histórica Trans, Euforia Trans y No Binarie, Frente Nacional por las 40 Horas, Colectiva Afekta y Asamblea Nacional Trans No Binarie. Aforo: 200 personas.

Otras protestas y actividades en la CDMX este 13 de noviembre

Luciérnagas Buscadoras

Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez

Cuauhtémoc y Benito Juárez Hora: 06:30 y 07:00 horas

06:30 y 07:00 horas Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, Calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas.

Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar personas desaparecidas. Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.

Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 60 personas.

Jubilados Pie de Lucha Nacional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 08:00 horas

08:00 horas Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Exigen al Pleno que emita un fallo definitivo sobre el paquete de amparos directos atraídos por el Máximo Tribunal, respecto a la devolución de sus ahorros por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Exigen al Pleno que emita un fallo definitivo sobre el paquete de amparos directos atraídos por el Máximo Tribunal, respecto a la devolución de sus ahorros por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Organizaciones en apoyo: Justicia Igualdad Laboral Sector Salud.

Justicia Igualdad Laboral Sector Salud. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes, la instalación de un plantón y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes, la instalación de un plantón y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 350 personas.

El Capitán Ahuizote

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, bulevar Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel. Demanda: Se concentrarán para acudir en apoyo a la marcha de la comunidad estudiantil del CCH Vallejo, que partirá de la escultura “Los Bigotes” a la Torre de Rectoría.

Se concentrarán para acudir en apoyo a la marcha de la comunidad estudiantil del CCH Vallejo, que partirá de la escultura “Los Bigotes” a la Torre de Rectoría. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 80 personas.

80 personas.

Amigos del Refugio Franciscano

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Refugio Franciscano A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa.

Refugio Franciscano A.C., carretera México-Toluca Km. 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa. Demanda: Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes.

Rechazan la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros, al señalar que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimentaria bajo supervisión de las autoridades competentes. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades y que acudan organizaciones en defensa de los derechos de los animales.

No se descarta la afectación de vialidades y que acudan organizaciones en defensa de los derechos de los animales. Aforo: 50 personas.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Delegación Sur del IMSS, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente.

Delegación Sur del IMSS, Torres Adalid No. 1305, colonia Narvarte Oriente. Demanda: Rechazan presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, y expresan apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas.

Rechazan presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical, y expresan apoyo a una trabajadora del IMSS, adscrita a la Guardería No. 24 de la Ciudad de México, señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional tras participar en protestas. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 100 personas.

Citas agendadas para hoy

Antorcha Campesina de Tláhuac

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico. Demanda: Denuncian que más de 300 familias del predio “Los Pozos”, ubicado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, enfrentan incertidumbre debido a amenazas de desalojo, operativos y la colocación de sellos de clausura en sus viviendas por parte de las autoridades, bajo el argumento de que el lugar es un asentamiento irregular en suelo de conservación.

Denuncian que más de 300 familias del predio “Los Pozos”, ubicado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, enfrentan incertidumbre debido a amenazas de desalojo, operativos y la colocación de sellos de clausura en sus viviendas por parte de las autoridades, bajo el argumento de que el lugar es un asentamiento irregular en suelo de conservación. Aforo: 40 personas.

Docente de la Telesecundaria del Estado de Guanajuato

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico. Demanda: Exige la restitución de su finiquito y pensión jubilatoria.

Exige la restitución de su finiquito y pensión jubilatoria. Aforo: 5 personas.

Rodada motociclista

Bebotes Biker

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Agencia automotriz Kia Tláhuac, avenida Canal de Garay No. 629, colonia El Vergel.

Agencia automotriz Kia Tláhuac, avenida Canal de Garay No. 629, colonia El Vergel. Destino: Centro de Coyoacán.

Centro de Coyoacán. Demanda: Rodada de convivencia.

Rodada de convivencia. Organizaciones en apoyo: Family Crew.

Family Crew. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto.

No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto. Aforo: 50 personas.

Actividades artísticas para hoy

Conciertos por la Paz

Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Eden Juventino Rosas, cerrada Venustiano Carranza No. 46, colonia Palmatitla.

Eden Juventino Rosas, cerrada Venustiano Carranza No. 46, colonia Palmatitla. Aforo: 500 personas.

500 personas. Observaciones: Evento que contará con la participación del grupo La Tremenda Korte.

Morat

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Palacio de los Deportes.

Palacio de los Deportes. Aforo: 20 mil personas.

La Malinche

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Frontón México.

Frontón México. Aforo: 2 mil 400 personas.

Majo Aguilar

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

Andrés Calamaro

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Pepsi Center WTC.

Pepsi Center WTC. Aforo: 6 mil 486 personas.

El Kanka “Gira La Calma”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3 mil 165 personas.

El Rey León

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Teatro Telcel.

Teatro Telcel. Aforo: 1 mil 400 personas.

Karol G

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Estadio GNP Seguros.

Estadio GNP Seguros. Aforo: 70 mil personas.

Bryndis X por Siempre “XV Anniversary Tour”

Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Hora: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Aforo: 6 mil 500 personas.

Gianni, Lalo y Rulo

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Auditorio BlackBerry.

Auditorio BlackBerry. Aforo: 2 mil personas.

Cirque du Soleil Echo

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 21:00 horas

21:00 horas Lugar: Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe.

Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe. Fecha: Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Aforo: 2 mil 498 personas.

Actividades culturales

Festival Juvenil por la Paz “El Bienestar y la Convivencia”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 09:30 horas

09:30 horas Lugar: Colegio de Bachilleres Plantel 6 “Vicente Guerrero”, avenida Antonio Díaz Soto y Gama No. 6, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Colegio de Bachilleres Plantel 6 “Vicente Guerrero”, avenida Antonio Díaz Soto y Gama No. 6, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Aforo: 750 personas.

The Trading Festival México 2026

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2026.

12 y 13 de noviembre de 2026. Aforo: 1 mil 500 personas.

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Six Flags México.

Six Flags México. Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026. Aforo: 15 mil personas.

Actividades deportivas para hoy

Running Music

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Calles de la colonia Doctores.

Calles de la colonia Doctores. Termina: Jardín Flotante Tlallipan, Calzada San Antonio Abad, colonia Centro.

Jardín Flotante Tlallipan, Calzada San Antonio Abad, colonia Centro. Aforo: 400 personas.

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:30 horas

20:30 horas Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 9 mil personas.

Encuentro religioso

Encuentro Nacional G12 “Id y Haced Discípulos”

Alcaldía: Álvaro Obregón

Álvaro Obregón Hora: 07:00 horas

07:00 horas Lugar: Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe.

Expo Santa Fe México, avenida Santa Fe No. 270, colonia Santa Fe. Fecha: Del 12 al 14 de noviembre de 2026.

Del 12 al 14 de noviembre de 2026. Aforo: 4 mil personas.

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