Repartidores Unidos de México anuncia concentración en Parque México y dos bloqueos para este viernes

Repartidores en moto. Foto: Cuartoscuro

Los repartidores de aplicaciones anunciaron una movilización en la Ciudad de México (CDMX) para este viernes 13 de noviembre, con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales, seguridad vial y frenar nuevas regulaciones que, aseguran, afectan su actividad.

La concentración fue convocada por Repartidores Unidos de México (RUM), organización que agrupa a colectivos de trabajadores de plataformas digitales. La protesta comenzará a las 11:00 horas en el Parque México, ubicado en la colonia Condesa.

Marcha de repartidores en CDMX tendrá dos bloqueos

De acuerdo con el comunicado, los participantes realizarán únicamente dos bloqueos estratégicos durante la movilización. Los puntos donde se llevarán a cabo se darán a conocer durante la marcha, mencionaron.

Imagen : RUM

La organización explicó que su intención es regresar a trabajar lo antes posible, por lo que aseguró que las acciones serán pacíficas.

Entre sus principales exigencias están frenar el aumento de impuestos, transparentar el uso del 2% y eliminar los cobros de placas y licencias de carga para repartidores. También solicitaron que las motocicletas utilizadas en aplicaciones estén exentas de parquímetros durante estancias cortas, siempre que se compruebe que realizan un pedido o viaje.

¿Qué exigen los repartidores de aplicaciones?

Las organizaciones agrupadas en RUM presentaron cuatro bloques de demandas relacionadas con su actividad laboral y las condiciones de movilidad en la capital.

1. Regulación y cobros

Frenar el aumento de impuestos.

Transparentar el aprovechamiento del 2%.

Desechar placas y licencias de carga para repartidores.

Establecer un periodo de gracia para registrar scooters y bicicletas eléctricas.

2. Infraestructura y seguridad vial

Mejorar las vialidades primarias y secundarias.

Realizar operativos para prevenir accidentes y evitar extorsiones.

Respetar el servicio de mototaxis.

Permitir el acceso de taxis por aplicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Repartidores piden inclusión y diálogo con autoridades

Entre sus demandas también incluyeron medidas de seguridad para mujeres repartidoras, facilidades para que trabajadores migrantes puedan regularizar su situación y espacios libres de discriminación para la comunidad LGBTIQ+.

Además, solicitaron mantener su participación en las mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con presencia del titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Así, ante esta movilización, se recomienda buscar vias alternas para este viernes.

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