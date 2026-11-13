Destruyen más de 12 toneladas de narcóticos en Baja California

En Tijuana, Baja California, autoridades federales destruyeron más de 12 toneladas de narcóticos durante una jornada de incineración encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La destrucción reunió sustancias aseguradas en investigaciones y operativos realizados por instituciones de los tres niveles de gobierno y las Fuerzas Armadas. El procedimiento contó con la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR.

FGR destruye toneladas de cannabis, cocaína y metanfetamina

Antes de la incineración, personal especializado realizó pruebas para identificar las sustancias y verificar los materiales que serían destruidos.

Juan Carlos Díaz, titular de la FEMDO, informó que entre los narcóticos se encontraban:

3 toneladas 549 kilogramos de cannabis .

. 663 kilogramos de cocaína .

. 13 kilogramos de heroína .

. 4 toneladas 207 kilogramos de metanfetamina.

El funcionario destacó la coordinación con la Fiscalía Federal en Baja California y la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo el procedimiento.

Fiscalía Federal destruye casi 4 toneladas de otras sustancias

Por su parte, Teófila González Losada, fiscal federal en Baja California, informó que su representación destruyó 3 toneladas con 795 kilogramos de distintas sustancias.

Entre los materiales reportados se encontraban metanfetamina, clorhidrato de cocaína, cannabis, opio y heroína. También se incluyeron medicamentos controlados y otras sustancias en diferentes presentaciones.

La fiscal detalló algunas de las cantidades destruidas:

560 kilogramos de clorhidrato de cocaína , además de gramos y miligramos adicionales.

, además de gramos y miligramos adicionales. 7 kilogramos 711 gramos de clorhidrato de diacetilmorfina .

. 1 tonelada 845 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, además de gramos adicionales.

Órgano Interno de Control supervisa la incineración

Óscar Daniel del Río, titular del Órgano Interno de Control de la FGR, explicó que la supervisión abarcó distintas etapas, desde el aseguramiento de las sustancias hasta su destrucción. Entre ellas estuvieron el conteo, traslado, verificación y vigilancia del procedimiento, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica del proceso.

Poer último, la Fiscalía señaló que estas acciones buscan evitar que los narcóticos asegurados regresen al mercado ilegal y mantener las investigaciones contra las organizaciones criminales.

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