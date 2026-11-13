El costo político del caso Taddei para Sheinbaum y el futuro del INE

Esta noche en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló que los videos sobre presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) permitieron exhibir un posible esquema de corrupción relacionado con la gestión de Guadalupe Taddei. El especialista mencionó que, sin esas grabaciones, la consejera presidenta posiblemente habría continuado en su cargo.

Mayer-Serra explicó que Taddei y sus presuntos socios habrían recibido el 20% de los recursos. Comparó esta cifra con el llamado diezmo y señaló que el INE destina alrededor de 3 mil millones de pesos a contratos y servicios. También cuestionó el trabajo del órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo General.

El académico señaló que Morena mantiene el discurso de responsabilizar a administraciones anteriores por los problemas actuales, en lugar de concentrarse en los señalamientos de corrupción de su propio periodo. También mencionó que el caso de Guadalupe Taddei representa una dificultad política para la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a que la consejera fue elegida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, respecto a la próxima renovación de consejeros electorales, Elizondo Mayer-Serra advirtió sobre el riesgo de que Morena controle el proceso de selección mediante el comité técnico de evaluación. Explicó que sus integrantes son designados por instancias que, según su análisis, están bajo influencia del partido oficialista. Por ello, consideró necesario recuperar el espíritu de la reforma electoral de 2014, con un comité integrado por personas independientes y confiables.

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