Hallan 8 armas en casa de sujeto que amenazó a repartidor; responsable habría huido
El cateo se realizó en Santa Cruz Atoyac; autoridades extendieron la búsqueda del presunto agresor.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró ocho armas de fuego en el domicilio del sujeto que amenazó de muerte a un repartidor en la alcaldía Benito Juárez, luego de que lo intimidara con una pistola. La mayoría de las armas serían de colección y una de ellas, de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con reportes que difundieron fotografías de la diligencia, el cateo se realizó durante la madrugada de este jueves en un departamento de la colonia Santa Cruz Atoyac. Sin embargo, el hombre señalado, conocido en redes sociales como “Lord Pistolas”, y la mujer que lo acompañaba no fueron localizados en el inmueble.
Cateo en domicilio de “Lord Pistolas” deja ocho armas aseguradas
La diligencia se llevó a cabo con una orden de cateo otorgada por un juez de Control. Elementos de la Policía de Investigación ingresaron al departamento, donde encontraron las ocho armas de fuego, además de cartuchos, balas y una computadora, según los reportes sobre el operativo.
El inmueble relacionado con el presunto agresor ya se encontraba deshabitado cuando llegaron las autoridades ministeriales.
Buscan al sujeto en el Estado de México
De acuerdo con las fuentes consultadas en los reportes, el hombre todavía no cuenta con una orden de aprehensión. La carpeta de investigación se inició por noticia criminal y las autoridades extendieron su búsqueda al Estado de México, donde detectaron que tendría propiedades.
El caso se hizo viral luego de que el sujeto amenazara con un arma de fuego a un repartidor de aplicación. Los hechos provocaron una reacción de otros trabajadores de plataformas, quienes acudieron al complejo inmobiliario y causaron destrozos en su fachada.
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