Hallan 8 armas en casa de sujeto que amenazó a repartidor; responsable habría huido

Agresión generó respuesta de repartidores de aplicación. Foto: Raúl Gutiérrez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró ocho armas de fuego en el domicilio del sujeto que amenazó de muerte a un repartidor en la alcaldía Benito Juárez, luego de que lo intimidara con una pistola. La mayoría de las armas serían de colección y una de ellas, de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con reportes que difundieron fotografías de la diligencia, el cateo se realizó durante la madrugada de este jueves en un departamento de la colonia Santa Cruz Atoyac. Sin embargo, el hombre señalado, conocido en redes sociales como “Lord Pistolas”, y la mujer que lo acompañaba no fueron localizados en el inmueble.

En la madrugada de este 12 de noviembre, la @FiscaliaCDMX realizó un cateo en un inmueble de la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, relacionado con la persona señalada por amenazar con un arma de fuego a un repartidor por aplicación.



Durante la diligencia, realizada en… https://t.co/evewPCVXM4 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 13, 2026

Cateo en domicilio de “Lord Pistolas” deja ocho armas aseguradas

La diligencia se llevó a cabo con una orden de cateo otorgada por un juez de Control. Elementos de la Policía de Investigación ingresaron al departamento, donde encontraron las ocho armas de fuego, además de cartuchos, balas y una computadora, según los reportes sobre el operativo.

El inmueble relacionado con el presunto agresor ya se encontraba deshabitado cuando llegaron las autoridades ministeriales.

TENIA ARMAS de COLECCIÓN, BALAS, MOTA… y CUADROS de HARRY POTER

Es el interior de la casa del tipo q amenazó a un repartidor de aplicación en @BJAlcaldia

Agentes de @FiscaliaCDMX la catearon ayer.

Hallaron 14 armas -la mayoría de colección- un huevo de toro, balas, marihuana…… pic.twitter.com/5oHpNjZzf8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 12, 2026

Buscan al sujeto en el Estado de México

De acuerdo con las fuentes consultadas en los reportes, el hombre todavía no cuenta con una orden de aprehensión. La carpeta de investigación se inició por noticia criminal y las autoridades extendieron su búsqueda al Estado de México, donde detectaron que tendría propiedades.

El caso se hizo viral luego de que el sujeto amenazara con un arma de fuego a un repartidor de aplicación. Los hechos provocaron una reacción de otros trabajadores de plataformas, quienes acudieron al complejo inmobiliario y causaron destrozos en su fachada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.