Informalidad y sobreoferta de rentas vacacionales golpean al turismo en Tulum

El crecimiento de las rentas vacacionales en Tulum, Quintana Roo, encendió alertas entre los hoteleros, debido a que la oferta de hospedaje en plataformas digitales supera los registros que tiene la Secretaría de Turismo estatal. La diferencia refleja la expansión de un mercado que también alcanza zonas con asentamientos irregulares.

Mientras Airbnb registra más de 8 mil 200 anuncios activos, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo tiene identificadas alrededor de 3 mil 700 unidades. El crecimiento de esta oferta ocurre en medio de problemas de infraestructura, baja ocupación hotelera y llamados a establecer reglas para el alojamiento turístico.

Airbnb supera los registros oficiales de hospedaje en Tulum

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que existe una diferencia importante entre los anuncios disponibles en plataformas digitales y las cifras oficiales de las autoridades turísticas.

Tulum se ve un número de registros desproporcionado a lo que reporta la Secretaría de Turismo por todo el estado de Quintana Roo, sobrepasando un 18%, si no me equivoco, de acuerdo a los números oficiales.

El representante hotelero advirtió que parte de las rentas vacacionales opera en zonas irregulares, donde no necesariamente existen condiciones de desarrollo urbano para recibir visitantes.

También consideró necesario que una regulación contemple el respeto al uso de suelo y distinga entre las personas que rentan ocasionalmente su vivienda y quienes convierten esta actividad en un negocio permanente.

Rentas vacacionales crecen, pero caen sus ingresos

El análisis de AirROI coloca a Tulum como el destino con el mayor mercado de rentas vacacionales entre 29 lugares monitoreados en Quintana Roo.

Sin embargo, el aumento de anuncios no se ha traducido en mayores ingresos para los anfitriones. Durante el último año:

Los anuncios de hospedaje aumentaron 5% .

. Los ingresos promedio disminuyeron 8% .

. Enero registró un repunte, mientras septiembre presentó una caída.

La expansión también coincide con problemas de drenaje, suministro de agua potable y vialidades, además de una menor demanda de habitaciones hoteleras.

Baja ocupación obliga a cerrar habitaciones en Tulum

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Tulum, alrededor de mil habitaciones hoteleras permanecen cerradas, de manera temporal o definitiva, debido a los problemas de ocupación y rentabilidad.

José Antonio, trabajador de un hotel, explicó que el establecimiento donde labora cerró sus puertas porque los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos operativos ni la nómina.

Cerrar las puertas por la baja ocupación. La verdad no sale ni para los gastos operativos ni para la nómina. Ahorita nos tienen aquí cuidando nomás y manteniendo lo que es el detalle.

Los hoteleros aseguran que no buscan eliminar las rentas vacacionales, sino establecer reglas para evitar que alojamientos ubicados en asentamientos irregulares operen sin condiciones adecuadas. Por ahora, el sector turístico espera que la temporada decembrina impulse la llegada de visitantes y permita recuperar parte de la actividad hotelera.

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