Ruptura de tubería en Hospital 32 del IMSS deja cuatro quemados en Minatitlán, Veracruz

IMSS. Foto: Cuartoscuro

Cuatros personas resultaron con quemaduras al interior del área de hospitalización de pediatría del Hospital General Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Minatitlán, al sur de Veracruz.

Los hechos se registraron cuando una fractura en las tuberías de agua caliente que atraviesan la zona de pediatría provocó quemaduras en el cuerpo de los pacientes. Tras el accidente, el personal médico canalizó a los menores lesionados a otros nosocomios para su atención.

El agua hirviendo se extendió hacia donde se encontraban dos bebés, un adolescente y un adulto.

IMSS realiza inspecciones para conocer las causas de la ruptura de la tubería

Asimismo, dos pacientes pediátricos fueron trasladados al hospital materno infantil de la ciudad de Coatzacoalcos. Ahí, se espera que su estado de salud mejore. Por el momento, se conoce que todos están estables.

Por su parte, el IMSS Veracruz Zona Sur informó a través de un comunicado que se hacen las inspecciones en la zona afectada para determinar lo que causó la ruptura de la tubería. A su vez, buscan verificar el estado actual de la clínica del IMSS en Minatitlán.

📢🏢En relación a los hechos ocurridos en el Hospital General de Zona No.32 Minatitlán el #IMSSVeracruzSur informa: pic.twitter.com/l5HQLA0pfB — IMSS VERACRUZ SUR (@IMSSVERSUR1) November 13, 2026

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