Explosión en baños Providencia deja 8 lesionados y cuantiosos daños materiales en Puebla

Explosión en baños públicos. Foto: Gobierno de Puebla

Una explosión en los baños públicos Providencia dejó ocho personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, y cuantiosos daños materiales en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en el municipio de Puebla, la noche de este jueves.

El estallido ocurrió en el área de calderas del establecimiento y provocó daños en construcciones cercanas, además de una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos, bomberos y elementos de Protección Civil acudieron para atender a los afectados y revisar los inmuebles de la zona.

Explosión en baños Providencia deja ocho personas lesionadas

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se originó en una caldera utilizada para el funcionamiento de los baños de vapor. La onda expansiva alcanzó varias edificaciones contiguas y un vehículo.

Las ocho personas lesionadas presentaron principalmente quemaduras de primer grado, contusiones y heridas en distintas extremidades. Tras ello, paramédicos de diferentes corporaciones, incluida la Cruz Roja Mexicana, brindaron atención prehospitalaria y valoraron si los afectados necesitaban traslado a un hospital.

Por su parte, elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Policía Estatal y Bomberos, acordonaron el área y realizaron evacuaciones preventivas.

🚨 Atendemos de manera conjunta una explosión en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.



El @Gob_Puebla y autoridades municipales se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia registrada en baños de vapor.



📍 De forma preliminar, se reportan 7 personas lesionadas,… pic.twitter.com/YKmEnsE00J — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 13, 2026

Revisan 12 habitaciones y cuatro construcciones afectadas

Como parte de las labores de emergencia, los rescatistas inspeccionaron 12 habitaciones destinadas al servicio de baños individuales para descartar que hubiera personas atrapadas o más lesionados. Durante la revisión no localizaron nuevas víctimas.

Personal especializado realizó inspecciones para detectar posibles afectaciones estructurales, como desprendimientos de materiales, muros inestables y otras condiciones que representaran un riesgo para los habitantes. Las primeras evaluaciones también identificaron daños materiales en al menos cuatro edificaciones cercanas y un vehículo.

Habilitan albergues para afectados por explosión en Puebla

Ante los riesgos en la zona, las autoridades estatales, en coordinación con el Sistema Estatal DIF y representantes de la junta auxiliar, habilitaron dos espacios para ofrecer alojamiento temporal a quienes lo necesiten.

Los refugios quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Salón de la presidencia auxiliar de Ignacio Romero Vargas: destinado a hombres adultos.

Casa Carmen Serdán: habilitada para mujeres y menores de edad.

Hasta las 23:00 horas de este jueves, los trabajos de inspección y evaluación de daños continuaban en los baños y las construcciones cercanas. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras determinan si los inmuebles afectados cuentan con condiciones de seguridad para que sus habitantes puedan regresar.

Los peritajes correspondientes permitirán establecer las causas de la explosión y determinar el alcance de los daños materiales.

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