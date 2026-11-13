¡Carga el paraguas! Se prevé más lluvia en CDMX este viernes 13 de noviembre

Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá lluvias a lo largo de este viernes 13 de noviembre.

Por su parte, la temperatura se espera ligeramente cálida, con máximas de 22 °C por la tarde y con cielo mayormente nublado.

Ambiente fresco, #lluvias ligeras con #chubascos ocasionales y posible actividad #eléctrica.



Para mañana, se prevé amanecer fresco y frío en zonas serranas del sur y poniente; por la tarde, ambiente cálido y templado con lluvias ligeras.



🌡 #Temperatura actual: 15 °C



Mantente… pic.twitter.com/FSrhGK9fOo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 13, 2026

Calor, vientos y lluvias para este viernes 13 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

A su vez, este 13 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayuda, marca al 911

Ante el pronóstico de #lluvias para esta tarde y noche, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa o en exteriores.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yfGHL9qTxX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2026

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