Migrantes desafían a Trump; nueva caravana avanza por Chiapas

Una nueva caravana migrante ingresó a México por la frontera con Guatemala y avanza por territorio de Chiapas, con cerca de 2 mil personas originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Los extranjeros buscan continuar su camino hacia Estados Unidos, pese a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer más aranceles a México si no frena las movilizaciones.

El contingente comenzó su recorrido en la frontera sur y enfrenta largas caminatas, altas temperaturas y dificultades durante su tránsito por territorio mexicano. La caravana llegó durante la madrugada de este jueves a Huixtla, donde sus integrantes descansarán antes de retomar el camino este viernes.

Caravana migrante en Chiapas: cerca de 2 mil personas buscan llegar a Estados Unidos

Entre los integrantes del contingente se encuentra Billy Noel Martínez Polí, migrante hondureño, quien expresó su esperanza de que las negociaciones permitan facilitar el ingreso de extranjeros a territorio estadounidense.

Mi idea, si Dios quiere, pues ya que como hoy el día de hoy ya nos dieron una palabra de aliento, ya que la posición de la mayoría va a favor de los migrantes, van a meterle presión a Trump que nos dé entrada a la frontera para que todos entremos fácil. Sé que lo vamos a lograr.

Según datos de activistas, entre 2024 y noviembre de 2026, durante el periodo de Gobierno de Trump, al menos 23 caravanas migrantes han llegado a México.

Ruta migrante: de Ciudad Hidalgo a Huixtla y Arriaga

En la frontera entre México y Guatemala, la vigilancia no se ha reforzado. Menos de una docena de elementos de la Guardia Nacional vigilan el puente de la aduana y el paso por el río Suchiate.

Una vez que cruzan la frontera, los migrantes deben recorrer aproximadamente 285 kilómetros y atravesar 10 municipios de Chiapas, desde Ciudad Hidalgo hasta Arriaga.

Después, la ruta contempla el paso por:

Oaxaca

Veracruz

Puebla

Ciudad de México

Desde la capital del país, los integrantes de la caravana buscan continuar hacia la frontera con Estados Unidos.

Migrantes denuncian maltratos durante su recorrido

Además de las dificultades del camino, integrantes del contingente denunciaron presuntos abusos y extorsiones por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Billy Noel Martínez Polí pidió que su denuncia llegue a instancias internacionales y acusó que mujeres y menores de edad reciben malos tratos durante los operativos migratorios.

Quiero hacer esta denuncia a nivel internacional y a nivel mundial ya que migración viene golpeando a las mujeres y maltratan a los niños, las suben como perras a las perreras.

El desgaste físico también es visible entre los integrantes de la caravana, quienes caminan bajo temperaturas de hasta 38 grados Celsius y expuestos directamente al sol. Pese a estas condiciones, los migrantes mantienen su intención de continuar el recorrido por México para intentar llegar a Estados Unidos.

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