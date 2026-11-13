Lluvia en los 32 estados y posible caída de aguanieve en Baja California; clima para este viernes 13 de noviembre

Frío en el país. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este viernes 13 de noviembre los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes,

El frente frío 5 provocará las lluvias y, junto a una masa de aire frío, bajará las temperaturas hasta -5 °C. Asimismo, en Baja California podría caer aguanieve.

¿Dónde lloverá este viernes 13 de noviembre?

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Michoacán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Posible caída de aguanieve

Sierras de Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 13 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Baja California, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Vientos de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California Sur y Durango.

: golfo de California, Baja California Sur y Durango. Vientos de 30 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Tamaulipas.

: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Tamaulipas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California, Veracruz y golfo de Tehuantepec

Baja California, Veracruz y golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con chubascos, los cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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