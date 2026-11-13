¿Cómo operará el transporte público en CDMX el lunes 16 de noviembre? Horarios del Metro y más
El horario de servicio del Metro de la Ciudad de México será de 7:00 a 00:00 horas.
El sistema de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operará con horario especial el próximo lunes 16 de noviembre, marcado como día feriado oficial este 2026. A continuación te decimos los horarios confirmados en el Metro y más.
Metro de la CDMX tendrá horario especial este 16 de noviembre
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que el 16 de noviembre habrá horario especial de día festivo en todas las Líneas de la red, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.
- El horario de servicio será de 7:00 a 00:00 horas.
Durante toda la jornada estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”.
Horarios del Trolebús y Tren Ligero el próximo 16 de septiembre
La cuenta oficial de Twitter (ahora X) del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de servicio para el próximo 16 de septiembre.
Trolebús
- Líneas 0, 1, 10, 11 y 13: de 5:00 a 00:00 horas
- Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14: de 6:30 a 23:30 horas
- Línea 12: de 5:30 a 23:30
Tren Ligero
- De 7:00 a 23:30
Horarios del Cablebús este 16 de noviembre
El Cablebús informó que el próximo 16 de noviembre se aplicará el horario de día festivo: de 7:00 a 23:00 horas
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