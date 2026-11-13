¿Cómo operará el transporte público en CDMX el lunes 16 de noviembre? Horarios del Metro y más

Horario especial este 16 de noviembre. Fotos: Cuartoscuro

El sistema de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operará con horario especial el próximo lunes 16 de noviembre, marcado como día feriado oficial este 2026. A continuación te decimos los horarios confirmados en el Metro y más.

Metro de la CDMX tendrá horario especial este 16 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que el 16 de noviembre habrá horario especial de día festivo en todas las Líneas de la red, por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

El horario de servicio será de 7:00 a 00:00 horas.

Durante toda la jornada estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”.

#AvisoMetro: Este lunes 16 de noviembre, el Metro brindará servicio con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas, en todas las líneas de la Red, con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).



Durante toda la jornada estará vigente el… pic.twitter.com/9iMfyV9FAF — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2026

Horarios del Trolebús y Tren Ligero el próximo 16 de septiembre

La cuenta oficial de Twitter (ahora X) del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México dio a conocer los horarios de servicio para el próximo 16 de septiembre.

Trolebús

Líneas 0, 1, 10, 11 y 13: de 5:00 a 00:00 horas

Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14: de 6:30 a 23:30 horas

Línea 12: de 5:30 a 23:30

Tren Ligero

De 7:00 a 23:30

Horarios de servicio para el lunes 16 de noviembre. pic.twitter.com/i6ldJlfgMq — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) November 13, 2026

Horarios del Cablebús este 16 de noviembre

El Cablebús informó que el próximo 16 de noviembre se aplicará el horario de día festivo: de 7:00 a 23:00 horas

Horario de servicio para el lunes 16 de noviembre. pic.twitter.com/XtNqewFmNG — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) November 13, 2026

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