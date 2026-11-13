Amenazas e intimidaciones contra repartidores de aplicación ¿qué ley los ampara?

Suman 20 repartidores amenazados. Foto: Cuartoscuro

La reciente amenaza de muerte con un arma contra un repartidor de aplicaciones y la presunta retención de una entrega sin recibir pago reaviva la discusión sobre la violencia que enfrenta este sector en la Ciudad de México (CDMX).

El vocero de la organización Ni Un Repartidor Menos A.C., Saúl Gómez, dijo que han identificar alrededor de 20 casos de repartidores amenazados con armas de fuego u objetos punzocortantes.

También, declaró a medios de comunicación que suman 23 trabajadores asesinados, 21 hombres y dos mujeres, entre el 2017 y el 5 de agosto del 2026. Además, identificaron 297 agresiones contra repartidoras, de los cuales, apenas tres se denunciaron formalmente.

Asimismo, la organización documentó 47 mil 137 asaltos solo en la Ciudad de México, lo que refleja la violencia contra los repartidores de aplicaciones.

Amenaza de muerte con arma de fuego

El 9 de noviembre de 2026, un repartidor acudió a entregar un pedido a un conjunto residencial de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX.

Dicho trabajador canceló la entrega por excederse el tiempo de espera, ante lo cual, el cliente comenzó a reclamar. La discusión escaló cuando un hombre, pareja de una residente, salió con un arma de fuego y amenazó al repartidor.

”¡Lárgate y donde te vuelva a ver te mato hijo de la chingada!”, dice sujeto armado a repartidor.



Derivado de lo anterior, esta noche, repartidores por aplicación realizan un bloqueo en Eje 8 Sur, en la colonia Del Valle, en el que algunos de ellos tiraron la puerta de una… pic.twitter.com/rL7nYersgM — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 11, 2026

“¡Lárgate y donde te vuelva a ver te mato!”, dijo el agresor mientras el repartidor intentaba dejar el inmueble.

Al día siguiente, otros repartidores de aplicaciones protestaron en el inmueble para exigir una disculpa y la intervención de las autoridades por la violencia contra su compañero en CDMX.

El 12 de noviembre, las autoridades catearon el domicilio del hombre señalado y encontraron ocho armas de fuego. El sujeto no estaba en el domicilio a la hora del operativo, por lo que no hay informes sobre su detención.

Clienta se lleva pedido sin pagar

El 11 de noviembre de 2026, un repartidor denunció que una usuaria recibió su pedido, sin realizar el pago correspondiente. Esto sucedió en un conjunto habitacional de la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con su testimonio, la mujer argumentó no tener cambio en efectivo y se llevó los alimentos a su departamento. Los guardias de seguridad le impidieron salir y tuvo que permanecer en el vestíbulo mientras pedía ayuda por teléfono.

Un repartidor de la aplicación Rappi exhibió en redes sociales a una usuaria quien, según su versión, se rehusó a pagar su pedido de comida argumentando que el joven no llevaba cambio.



El motociclista relató que la mujer se llevó los alimentos y le habría pedido al personal de… pic.twitter.com/6OlyJdw77o — Abejorro (@AbejorroMedia) November 11, 2026

Otras violencias contra repartidores de aplicaciones en la CDMX

Otro trabajador fue golpeado por aproximadamente diez personas en el cruce de Hamburgo y Dinamarca, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, el 12 de noviembre.

Sin embargo, en esta ocasión, los agresores, quienes también eran repartidores, lo acusaron de haber robado un teléfono celular. Las autoridades dijeron que revisarían las cámaras de videovigilancia para identificar a los participantes.

Intimidan a repartidor con escopeta

En 2019, un hombre salió de una vivienda con una escopeta para intimidar a un trabajador que acudía a una entrega en Polanco, de acuerdo con la organización Ni Un Repartidor Menos

La organización citó este caso el 11 de noviembre como un ejemplo de la violencia contra los trabajadores de aplicación en CDMX. Fuera de esta mención, no hay otra información pública que corrobore la presunta agresión.

¿Existe una ley que los proteja?

Existen disposiciones laborales enfocadas a los trabajadores de plataformas digitales, pero no hay una ley que sustituya las sanciones generales por amenazas, lesiones o agresiones.

La Ley Federal del Trabajo incorpora disposiciones enfocadas solamente en regular la relación laboral subordinada con plataformas digitales; las condiciones laborales; remuneraciones y demás derechos.

En cambio, el Código Penal de la Ciudad de México establece las siguientes penas:

Amenazas

Definición : delito cometido por amenazar a persona con causarle un mal que, por su contenido y contexto, sea de posible ejecución y ponga en riesgo su vida, bienes, honor o derechos

: delito cometido por amenazar a persona con causarle un mal que, por su contenido y contexto, sea de posible ejecución y ponga en riesgo su vida, bienes, honor o derechos Pena: uno a dos años de prisión o de 90 a 360 días de multa

Lesiones

Definición : cuando una persona causa daño o alteración en la salud de otra, como consecuencia de golpes, heridas u otras agresiones físicas

: cuando una persona causa daño o alteración en la salud de otra, como consecuencia de golpes, heridas u otras agresiones físicas Pena: seis meses a ocho años; la sanción depende de la gravedad, el tiempo de recuperación y las consecuencias de la lesión

Robo o fraude

Definición: Cuando una persona extrae deliberadamente un objeto o lo pide sin pagarlo

Cuando una persona extrae deliberadamente un objeto o lo pide sin pagarlo Pena: seis meses a 10 años, dependiendo de la gravedad

Privación de la libertad

Definición : cuando se impide que una persona se marche o se desplace libremente, sin que la privación tenga como finalidad obtener dinero, causar daño o perjudicar a la víctima o a otra persona

: cuando se impide que una persona se marche o se desplace libremente, sin que la privación tenga como finalidad obtener dinero, causar daño o perjudicar a la víctima o a otra persona Pena : seis meses a 40 años, dependiendo de su modalidad

: seis meses a 40 años, dependiendo de su modalidad Cabe destacar que las multas y penas de prisión son distintas en cada entidad federativa

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