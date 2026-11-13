Investigan a Dámaso Castro, exvicefiscal de Sinaloa, por dos casos tras su renuncia

Fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo. Foto: Samuel Sánchez

Aunque Dámaso Castro Saavedra renunció a la Vicefiscalía General de Sinaloa, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía estatal mantiene abiertas 2 investigaciones administrativas en su contra, una relacionada con señalamientos atribuidos a autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y otra por el caso del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que Castro Saavedra formalizó su renuncia el 5 de noviembre, tras pasar alrededor de seis meses con licencia sin goce de sueldo. Ambos procedimientos se iniciaron cuando todavía formaba parte de la Fiscalía estatal y siguen en trámite tras su salida.

¿Por qué investigan al exvicefiscal de Sinaloa?

El primer expediente se abrió por señalamientos atribuidos a autoridades de Estados Unidos, en los que se menciona a Castro Saavedra por presuntos vínculos con una organización delictiva.

El segundo está relacionado con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y figura política de Sinaloa. Cuén Ojeda fue asesinado en julio de 2024, en el mismo sitio donde fue secuestrado Ismael el “Mayo” Zambada.

Sánchez Kondo explicó que el Órgano Interno de Control sigue reuniendo documentos y solicitando información para determinar si el exvicefiscal incurrió en alguna responsabilidad administrativa durante su gestión. Las diligencias penales federales corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué pasa con las investigaciones tras la renuncia de Dámaso Castro?

La fiscal general señaló que la salida de Castro Saavedra fue voluntaria y que el exfuncionario dejó de percibir ingresos de la Fiscalía desde que solicitó licencia.

Castro Saavedra acumuló cerca de 28 años de servicio público, por lo que podría solicitar su retiro si cumple los requisitos legales. Ese trámite es independiente de los dos procedimientos administrativos.

Hasta el momento, el Órgano Interno de Control no ha dado a conocer resoluciones definitivas en ninguno de los 2 expedientes, ni existe una fecha pública para concluir los procedimientos.

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