Tener familiares en Estados Unidos puede complicar tu solicitud de visa: qué debes demostrar para lograrla

Tener familiares en EE.UU. puede complicar tu visa. Foto: Envato.

Tener hijos, padres o hermanos viviendo en Estados Unidos puede generar dudas cuando solicitas una visa de turista, especialmente si planeas visitarlos. Las autoridades consulares estadounidenses evalúan los vínculos familiares y económicos del solicitante para determinar si regresará a su país después del viaje. No es una prohibición tener familiares en territorio estadounidense, pero sí debes demostrar que tu visita será temporal.

¿Por qué tener familiares en Estados Unidos puede complicar la visa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que las solicitudes de visa de visitante se analizan de manera individual. Esto significa que el hecho de tener familiares en el país no provoca un rechazo automático, aunque puede formar parte de la evaluación que realiza el oficial consular.

La razón está en la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición establece una presunción de intención inmigratoria para quienes solicitan determinadas visas de no inmigrante, entre ellas la B1/B2, utilizada para turismo y visitas familiares.

El DOS busca restringir visas de nacimiento. | Foto: Shutterstock

En palabras sencillas, el solicitante debe convencer al oficial de que tiene motivos suficientes para regresar a su país y que no pretende quedarse a vivir en Estados Unidos.

El escenario puede generar preguntas adicionales cuando una persona tiene a sus hijos, pareja o familiares cercanos en territorio estadounidense. Sin embargo, cada caso depende de sus propias circunstancias. No existe una regla que establezca que tener familiares allá sea motivo suficiente para negar una visa.

¿Qué debes demostrar para conseguir la visa americana?

El Departamento de Estado explica que los oficiales consulares revisan distintos aspectos de la vida del solicitante. Entre los principales vínculos que pueden ayudar a demostrar que regresará a su país están:

Empleo estable: contar con un trabajo y responsabilidades laborales que requieran regresar después de las vacaciones

contar con un trabajo y responsabilidades laborales que requieran regresar después de las vacaciones Vivienda y patrimonio: tener una residencia, propiedades u otras responsabilidades económicas en el país donde vive

tener una residencia, propiedades u otras responsabilidades económicas en el país donde vive Familia en su país de origen: mantener vínculos familiares y responsabilidades personales fuera de Estados Unidos

mantener vínculos familiares y responsabilidades personales fuera de Estados Unidos Recursos económicos: demostrar que puede cubrir los gastos del viaje sin necesidad de buscar empleo durante su estancia

demostrar que puede cubrir los gastos del viaje sin necesidad de buscar empleo durante su estancia Motivo y duración del viaje: explicar con claridad a quién visitará, cuánto tiempo permanecerá y qué actividades realizará

Estos elementos no funcionan como una lista de requisitos que garantice la aprobación. El propio Departamento de Estado aclara que los vínculos cambian según las circunstancias de cada persona y que el oficial debe evaluar el panorama completo.

¿Una carta de invitación de familiares en Estados Unidos ayuda a conseguir la visa?

Es una de las dudas más frecuentes entre quienes planean viajar para visitar a sus padres, hijos o hermanos.

La respuesta puede sorprender: una carta de invitación no garantiza que te aprueben la visa americana.

En su apartado de visas de visitante, el Departamento de Estado explica que el solicitante debe demostrar sus propios vínculos fuera de Estados Unidos. Una carta de invitación o una declaración de apoyo económico (Affidavit of Support) no son necesarias para solicitar una visa de turista y tampoco determinan por sí mismas si será aprobada o rechazada.

Esto no significa que debas ocultar que tienes familiares en Estados Unidos. Al contrario, proporcionar información verdadera sobre el propósito de tu viaje y las personas que visitarás es fundamental.

¿Qué pasa si te niegan la visa estadounidense por la sección 214(b)?

Si el oficial consular considera que no demostraste cumplir con los requisitos de una visa temporal, puede rechazar tu solicitud bajo la sección 214(b).

El Departamento de Estado aclara que esta negativa no es necesariamente permanente. Puedes presentar una nueva solicitud, pagar nuevamente la tarifa correspondiente y acudir a otra entrevista. Sin embargo, lo recomendable es que existan cambios importantes en tus circunstancias o nueva información que permita evaluar tu caso de otra manera.

Tener una familia en Estados Unidos no debería convertirse en una razón para renunciar a conocer el país o visitar a tus seres queridos. Lo importante es entender qué busca comprobar la Embajada: que tienes un motivo legítimo para viajar y una vida a la que regresar. La cercanía con tus familiares no elimina tu derecho a solicitar una visa, pero tampoco sustituye la obligación de demostrar que cumples con las condiciones para obtenerla.

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