De la cocina al campo: jóvenes yucatecas transforman aceite en abono para cultivar plantas

Jóvenes yucatecas transforman aceite en abono. Foto: Kattia Espinosa.

Un grupo de jóvenes investigadoras del estado de Yucatán desarrollan una alternativa para transformar el aceite de cocina en abono orgánico, mediante el uso de hongos capaces de degradar este residuo contaminante.

¿Cómo transforman aceite en abono para plantas?

El proyecto utiliza una cepa del hongo Aspergillus foetidus, cuyas propiedades permiten descomponer el aceite y avanzar hacia su aprovechamiento en la producción vegetal.

“Pues inicialmente lo caracterizamos, medimos su densidad, la viscosidad, etc. Y a partir de ahí activamos lo que es el hongo, le damos las condiciones de crecimiento. Porque si le ponemos el aceite directamente, lo va a dañar, lo va a matar. Entonces lo que buscamos es que el hongo tenga nutrientes, tenga un metabolismo activo. Y a partir de ahí añadimos el aceite para que lo vaya degradando. Pero eso es en poca cantidad. La tarea que tuvimos por hacer fue diseñar un sistema que pudiera aumentar el volumen de degradación del aceite. Y por eso diseñamos un pequeño bioreactor”, indica Denis Magaña, investigador del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM).

Durante las primeras pruebas, las investigadoras utilizaron el material obtenido para cultivar chile habanero.

Investigación recibió reconocimiento internacional

Actualmente, trabajan en multiplicar por 15 la capacidad de tratamiento del aceite, con el objetivo de desarrollar una tecnología que pueda aplicarse a mayor escala.

“El hongo aspergillus fétidus en sí no genera micotoxinas, lo que hace que nosotros podamos trabajar con él en el laboratorio, sin estos problemas de que el honguito lo que busca es defenderse. Entonces este hongo, el hongo aspergillus fétidus, el hongo no tiene esos problemas de que nos vaya a enfermar o infectar de alguna manera, y pues también es de nuestro interés porque genera lipasas, que estas son degradadoras del aceite“, explica Diana Rocha, estudiante de Ingeniería Ambiental del ITM.

La investigación, que recibió reconocimiento internacional durante un congreso científico celebrado en Dublín, Irlanda, en 2025, busca ofrecer una solución ambiental a los residuos generados por restaurantes.

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