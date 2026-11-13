Civiles armados atacan a balazos a policías de Tlaquepaque; tras persecución, detienen a 4

Cuatro hombres fueron detenidos tras disparar a policías. Foto: Omar Hernández

Policías de seguridad pública de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco, fueron atacados a balazos por civiles armados este viernes en la colonia Haciendas de San José, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Vecinos alertaron a las líneas de emergencia 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Unidades de la Comisaría municipal arribaron al punto señalado, donde fueron recibidas a balazos por sujetos armados. Los oficiales repelieron el ataque, lo que desencadenó una persecución por las calles aledañas.

Guadalupe Ramírez, policía de Tlaquepaque, explicó que los elementos pidieron el apoyo de sus compañeros para hacer frente a la agresión.

El oficial señaló que, tras controlar la situación, se logró la detención de cuatro atacantes y el aseguramiento de armas de fuego.

“Al arribo de nuestra unidad primer respondiente, se percata de cuatro personas del sexo masculino las cuales todavía en ese momento realizan algunas detonaciones. Por lo que los compañeros solicitan el apoyo de más unidades logrando asegurar cuatro personas. Estas de sexo masculino mayores de edad, así como dos armas cortas, una al parecer calibre 40 y otra 380. (…) Con tres cargadores y cartuchos útiles al calibre.” Guadalupe Ramírez, policía de Tlaquepaque

Perímetro permanece acordonado bajo el resguardo de la Policía Municipal

La persecución atemorizó a los habitantes de la zona, quienes se mantuvieron resguardados en sus hogares. Por su parte, las autoridades informaron que la situación terminó con saldo blanco.

“Los oficiales al llegar, al escuchar las detonaciones, repelen la agresión. De momento no hay ni unidades ni compañeros ni civiles lesionados.” Guadalupe Ramírez, policía de Tlaquepaque

Los cuatro detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición y trasladados ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará si pertenecen a alguna célula delincuencial.

“Hasta ahorita no podemos descartar, ya que esté personal de fiscalía haciendo las investigaciones podremos descartar si pertenecen a alguna situación, que tengan alguna orden de aprehensión o algún antecedente penal.” Guadalupe Ramírez, policía de Tlaquepaque

El perímetro permanece acordonado bajo el resguardo de la Policía Municipal, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes realizan el levantamiento de indicios.

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