Llega desde China el primer tren de pasajeros de la ruta Ciudad de México-Pachuca

Tren de pasajeros procedente de China. Foto: SITC

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre la llegada a México del primer tren de pasajeros de la nueva ruta Ciudad de México- Pachuca. La unidad llegó procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhou, China.

Llega a México tren de la ruta Ciudad de México-Pachuca

En el marco del Día del Ferrocarrilero, celebrado el pasado sábado 7 de noviembre, llegó a México la primera unidad de trenes que formarán parte de la ruta Ciudad de México-Pachuca, actualmente en construcción.

De acuerdo con la información que compartió la SICT, el tren procedente de China 100% eléctrico, cuenta con una longitud de 102 metros y tiene una capacidad para transportar a 893 pasajeros.

Entre las características de la unidad se encuentran: asientos prioritarios, espacios destinados al traslado de equipaje y bicicletas, así como un sistema de videovigilancia al interior y exterior, para ofrecer un servicio cómodo, seguro y accesible.

La SICT informó que un total de 15 unidades integrarán la flota de trenes de la ruta México-Pachuca.

Datos del tren México-Pachuca

El tren México-Pachuca conectará la terminal de Buenavista, en la CDMX, con la capital del estado de Hidalgo, a lo largo de una ruta de 100 kilómetros. El proyecto contempla la construcción de siete estaciones y una terminal que permitirán conectar distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y del Valle de México.

Se estima una demanda diaria de más de 100 mil pasajeros y un tiempo de recorrido de una hora con 15 minutos entre Buenavista y Pachuca.

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