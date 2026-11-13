INE anuncia salida de tres funcionarios más; suman 33 renuncias

Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE. Foto: Cuartoscuro

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, anunció la salida de tres funcionarios que fueron nombrados durante la administración de Guadalupe Taddei. Los cambios forman parte de una renovación de áreas del organismo de cara al próximo proceso electoral.

Con estas nuevas separaciones, suman 33 renuncias en el INE tras la salida de Guadalupe Taddei, señalada por presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos.

¿Quiénes son los tres funcionarios que dejarán el INE?

Blanca Cruz informó que las consejerías acordaron solicitar las renuncias de tres integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de sus respectivas áreas.

Los funcionarios que dejarán sus cargos son:

Jorge Egren Moreno , de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN).

, de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). Yessica Alarcón , de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Alejandro Sosa, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE).

La presidenta provisional explicó que las separaciones se realizarán en los próximos días, una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes.

“¿Qué vamos a hacer? Hacer los trámites administrativos que correspondan para hacer las renovaciones. ¿Cuándo van a estar separados de su función? En estos días, en breve”, declaró.

Agregó que la decisión fue resultado de un acuerdo alcanzado entre las consejerías durante una reunión celebrada el día anterior.

INE busca renovar áreas antes del proceso electoral

Blanca Cruz señaló que los cambios responden a una revisión del desempeño de distintas áreas del organismo electoral.

“Algunas áreas que consideramos deben renovarse para mejorar el funcionamiento de la propia área de cara al proceso electoral”, explicó.

La consejera presidenta provisional indicó que las evaluaciones toman en cuenta tanto el trabajo de los funcionarios como los resultados de las áreas bajo su responsabilidad.

“Los evaluamos a través de cómo funciona el área, el desempeño de la propia área. ¿Cómo podemos mejorar? Hay áreas de oportunidad”, expresó.

Suman 33 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei

Las tres nuevas salidas elevan a 33 el número de renuncias registradas en el INE después de la separación del cargo de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

De acuerdo con la información proporcionada, Taddei fue señalada por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos.

Por ahora, el INE deberá realizar los procedimientos administrativos para concretar las separaciones y avanzar en la renovación de las tres áreas señaladas.

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