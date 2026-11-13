Frustran secuestro virtual de menor en Tlaquepaque y evitan pago de extorsión 

Rescatan a adolescente de 15 años víctima de secuestro virtual Foto: Omar Hernández

Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, localizaron a un adolescente de 15 años que fue víctima de secuestro virtual, luego de que presuntos extorsionadores lo incomunicaran mediante engaños por WhatsApp y exigieran dinero a sus familiares a cambio de un falso rescate.

El padre recibió llamadas de extorsión

El padre del menor solicitó apoyo policial en las inmediaciones de Plaza Centro Sur, en la colonia Santa María Tequepexpan, luego de perder comunicación con su hijo durante varias horas.

El denunciante explicó que recibía llamadas de números desconocidos en las que le exigían una suma de dinero bajo la amenaza de atentar contra la integridad del adolescente, a quien aseguraban tener privado de la libertad.

Cómo localizaron al menor víctima de secuestro virtual?

Tras recibir el reporte, personal del Agrupamiento Andrómedas activó los protocolos de búsqueda y realizó aproximadamente 50 intentos de contacto mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, hasta que consiguió comunicarse con el adolescente.

El joven proporcionó referencias sobre su ubicación, cerca de un establecimiento comercial de la colonia El Sauz.

Con esos datos, oficiales del Sector 4 se trasladaron al punto señalado y localizaron al menor en buen estado físico y de salud.

De acuerdo con su testimonio, nunca tuvo contacto físico con sus presuntos captores.

Familia se reunió con el adolescente sin pagar el rescate

Los policías trasladaron a los padres del menor al lugar donde fue localizado para que pudieran reunirse con él. La familia no realizó depósitos ni transferencias bancarias a los extorsionadores.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público del área de Extorsiones, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.