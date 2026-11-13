“Viernes Garnachero” en Parada Dos74: el rincón rockero de CDMX donde puedes desayunar chilaquiles 

Si te gusta el rock, los lugares con personalidad y, sobre todo, comer rico sin gastar demasiado, Parada Dos74 puede convertirse en una buena opción para tu próxima salida.

En esta edición de Viernes Garnachero nos lanzamos a conocer este establecimiento ubicado en Laguna de Mayrán 274, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Desde que entras, el lugar llama la atención por su ambiente inspirado en los años 80. Las paredes y la decoración tienen ese toque rockerón que recuerda a los grandes conciertos, con referencias a bandas y artistas como Guns N’ Roses, Jimi Hendrix y Black Sabbath.

Un espacio acogedor donde la música y la comida se convierten en parte de la experiencia.

Chilaquiles para este “Viernes Garnachero”. Foto: Uno TV

Aunque sus especialidades son las hamburguesas y las alitas, cuya carta incluye sabores como BBQ, mango habanero y fresa habanero, también puedes encontrar aros de cebolla, costillas y otros antojitos.

Pero esta vez nuestra visita fue para probar sus desayunos, y hay varias opciones para elegir.

Su menú incluye chilaquiles, huevos al gusto y molletes, además, puedes complementar tus chilaquiles con arrachera, pollo, huevo o cochinita, una de las preparaciones que destacan en el lugar.

Una de las ventajas es que cuentan con paquetes que van de los 105 a los 200 pesos, con opciones que incluyen café, jugo y pan, además del platillo principal. Así que puedes disfrutar de un desayuno completo sin superar los 200 pesos.

Y si lo tuyo es comer más tarde, Parada Dos74 también ofrece comida corrida. Para quienes buscan algo más relajado, hay micheladas, promociones durante la semana y hasta la posibilidad de organizar taquizas con opciones como arrachera, chorizo argentino, chuleta, costilla, bistec y pechuga.

Durante nuestra visita nos atendieron Sandra y Carlos, mientras que Berenice estuvo a cargo de la cocina y Fernanda nos recibió con muy buena actitud.

Parada Dos74 abre de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo que puedes visitarlo para desayunar o comer algo durante el día.

Así que ya lo sabes: si buscas un lugar con ambiente ochentero, buena música y una carta que va desde los chilaquiles hasta las alitas y las hamburguesas, esta puede ser una parada que vale la pena conocer.

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