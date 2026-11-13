Exigen seguridad y rechazan trámites: repartidores de apps se movilizan al Zócalo

Repartidores de aplicaciones se manifiestan en CDMX. Foto: Alberto M. Rodríguez.

Repartidores de aplicaciones (apps) comenzaron una movilización en la avenida México y la calle Sonora de la colonia Condesa con destino al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Esto como parte de una manifestación para exigir mayor seguridad y también para mostrarse en contra de trámites.

🚨 #ALMOMENTO | ¡REPARTIDORES DE APLICACIONES ANUNCIAN MOVILIZACIÓN A LA SEMOVI EN CDMX! 🏍️📱



Repartidores de plataformas digitales se preparan para movilizarse hacia la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para exigir mejores condiciones de seguridad y manifestar su inconformidad… pic.twitter.com/yx8eq9KXc2 — Uno TV (@UnoNoticias) November 13, 2026

¿Por qué se manifiestan repartidores de aplicaciones en CDMX?

Los repartidores de aplicaciones anunciaron una manifestación para este viernes 13 de noviembre en la CDMX para exigir, entre varias cosas, mejores condiciones laborales, seguridad vial y frenar nuevas regulaciones, pues aseguran que afectan su trabajo.

Como parte de esta movilización, se realiza una caravana con destino al Zócalo capitalino, pero también dos bloqueos estratégicos durante la movilización.

Entre sus principales exigencias están:

Frenar el aumento de impuestos

Transparentar el uso del 2%

Eliminar los cobros de placas y licencias de carga para repartidores

Motocicletas utilizadas en aplicaciones estén exentas de parquímetros en estancias cortas, siempre que se compruebe que realizan un pedido o viaje.

También solicitaron mantener su participación en las mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), con presencia del titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México.

La movilización hasta ahora

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los repartidores comenzaron su caravana en la avenida México esquina con calle Sonora, en la colonia Condesa.

Luego siguió su avance sobre Chapultepec y llegaron finalmente a la avenida 20 de Noviembre esquina con Venustiano Carranza, en el Centro Histórico.

#PrecauciónVial | Arriba caravana sobre Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/vEXxcbuFO7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 13, 2026

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