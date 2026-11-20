Movilizaciones en CDMX este 20 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones, citas agendadas y rodadas ciclistas y de patinaje. Las actividades se distribuirán en alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades comenzarán desde las 06:30 horas y algunas se extenderán hasta la noche, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados.

Entre los puntos que podrían registrar complicaciones viales destacan las inmediaciones del Metro Chabacano, el Monumento a la Revolución, el Centro Histórico, la estación Copilco, Barranca del Muerto y distintas vialidades de Tláhuac y Coyoacán.

🚨 Atención si te mueves por la #CDMX este 20 de noviembre: la SSC prevé 12 concentraciones, dos citas agendadas, dos rodadas ciclistas, una rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento. Desde las 6:30 horas, el colectivo Hasta Encontrarles se reunirá en Metro Chabacano para… pic.twitter.com/qyx4t3AZ6D — Uno TV (@UnoNoticias) November 20, 2026

Concentraciones y manifestaciones previstas

Estas son las movilizaciones contempladas en la agenda, con sus horarios, ubicaciones y principales demandas:

Desde las 06:30 hasta las 11:00 horas

– 06:30 horas | Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México

Lugar: estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, sobre avenida San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: jornada de búsqueda por patrones denominada “Triple Frontera”, enfocada en localizar personas desaparecidas en las lagunas de Zempoala, Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Aforo estimado: 40 personas.

– 09:30 horas | Fundación Freedom Souls – Kids & Paws

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista número 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: exigir que el presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España permanezca en prisión preventiva y sea juzgado por maltrato y crueldad animal.

Aforo estimado: 30 personas.

– 09:30 horas | Familiares y amigos de imputados por el presunto delito de fraude

Lugar: Juzgados de Control del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, calzada Ermita Iztapalapa número 4037, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: acudirán a una audiencia en apoyo de dos personas imputadas por su probable participación en el delito de fraude.

Aforo estimado: 20 personas.

– 10:00 horas | Alianza Nacional Ciudadana Anticorrupción

Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: exigir transparencia en el uso de recursos públicos, rendición de cuentas de funcionarios y legisladores, así como combatir la corrupción en los sectores de salud, educación y seguridad.

Aforo estimado: 200 personas.

– 10:00 horas | Trabajadores de PILARES

Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Olivo número 39, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

Demanda: respeto a sus derechos laborales y reinstalación del personal despedido injustificadamente.

Aforo estimado: 25 personas.

– 11:00 horas | Justicia Histórica Trans

Lugar: estación Copilco de la Línea 3 del Metro, Eje 10 Sur Copilco, colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán.

Demanda: en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans, exigir derechos a la vivienda, trabajo y salud, además de visibilizar la lucha de las mujeres trans y honrar a las víctimas de transfeminicidio.

Organizaciones en apoyo: Frente Nacional por las 40 Horas, Cheems Dios y Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.

Aforo estimado: 50 personas.

Movilizaciones durante la tarde y noche

– 15:00 horas | Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud

Lugar: estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro, avenida Barranca del Muerto número 368, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Demanda: denuncian haber quedado fuera del estímulo económico de ocho mil pesos por persona para uniformes, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Observación: se prevé que puedan desplazarse al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), ubicado en Gustavo E. Campa número 54.

Aforo: no especificado en la agenda.

– 16:00 horas | Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Lugar: Mercado 204 San Juan de Aragón U7, avenida 414 número 110, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Demanda: manifestarse contra el evento musical por el 62 aniversario del Mercado 204, debido a que consideran que la venta de frutas, verduras, pollo y otros artículos de abasto popular afecta directamente a los locatarios.

Organizaciones en apoyo: Ciudadanos en Contra de la Corrupción en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Aforo estimado: 90 personas.

– 16:00 horas | Vecinas y vecinos de Prado y Floresta, Coyoacán

Lugar: avenida División del Norte y Rancho El Vergel, colonia Prados Coapa Primera Sección, alcaldía Tlalpan.

Demanda: rechazar la construcción de viviendas del conjunto INVI, al considerar que generaría deficiencias en el abastecimiento de agua, mayor tránsito vehicular y reducción de espacios de estacionamiento.

Observación: no se descarta el bloqueo de vialidades como medida de presión.

Aforo estimado: 50 personas.

– 17:00 horas | Sindicatos Democráticos e Independientes

Lugar: estación Juárez de la Línea 3 del Metro, calle Balderas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: realizarán una reunión informativa para abordar las acciones que tomarán después de una reunión en la Secretaría de Gobernación.

Aforo estimado: 30 personas.

– 17:00 horas | Vecinas y vecinos de la alcaldía Tláhuac

Lugar: sede de la alcaldía Tláhuac, avenida Tláhuac sin número, colonia La Asunción.

Demanda: exigir la destitución de los comisionados del patronato de la Feria de San Pedro Tláhuac, por presuntas irregularidades durante su administración.

Observación: no se descarta el bloqueo de vialidades.

Aforo estimado: 60 personas.

– 20:00 horas | Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.

Lugar: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans, exigir el reconocimiento de las muertes violentas de mujeres trans como transfeminicidios, impulsar la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans y demandar justicia frente a la discriminación y la impunidad.

Aforo estimado: 60 personas.

Citas agendadas

Además de las concentraciones, la agenda contempla dos reuniones previamente programadas:

– 11:00 horas | Bloque de Organizaciones Sociales, Movimiento Nacional

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Aforo estimado: 35 personas.

– 11:00 horas | Trabajadores de la Dirección General de Obras y Servicios

Lugar: Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, avenida Río Churubusco número 1155, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Demanda: exigir respeto a sus derechos laborales y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Aforo estimado: 30 personas.

Desfile de la Revolución Mexicana

A las movilizaciones de la agenda se suma un factor importante: el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, programado para las 10:00 horas, con recorrido del Zócalo al Monumento a la Revolución. Este evento contempla restricciones en el primer cuadro y Paseo de la Reforma.

Rodadas ciclistas y de patinaje para este viernes

La movilidad también podría verse afectada por actividades recreativas y deportivas programadas durante la tarde y noche, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

– 18:30 horas | Chirimixquic’s Bike

Punto de reunión: curva de Tetelco, cerrada 20 de Noviembre, pueblo San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac.

Destino: faldas del cerro Ayaquemetl, alcaldía Tláhuac.

Aforo estimado: 25 personas.

– 20:00 horas | Introvertidos Bikes

Punto de reunión: explanada del Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán.

Destino: Plaza Comunitaria San José Villa Milpa Alta, avenida Jalisco Oriente número 17, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

Aforo estimado: 25 personas.

Rodada en patines

– 18:00 horas | Patinaje Hurbano

Punto de reunión: pista Patinaje Hurbano, ubicada en la Alameda Central, calle Dr. Mora, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Recorrido: alrededor de la Alameda Central.

Aforo estimado: 30 personas.

Se recomienda a los automovilistas mantener precaución en las inmediaciones de los puntos de reunión y durante el paso de los contingentes, especialmente en calles del Centro Histórico y las zonas de Tláhuac y Milpa Alta.

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