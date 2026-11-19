Foto: UnoTV.

El Hoy No Circula este viernes 19 de noviembre de 2024 aplica para vehículos con engomado AZUL , terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada ysalida de automóviles en CDMX y Edomex y está operativo los seis días de la semana con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y disminuir la contaminación.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no está permitida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

Hoy No Circula vigente. Imagen: Sedema

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás circular libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede emitir avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si viajas por turismo, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite conducir por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá gestionar el dueño del vehículo.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los autos deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha en función de la fecha de finalización de la placa y el engomado. Concretamente, el de verificación para los dos semestres de 2026 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul).

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul).

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