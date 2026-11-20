Frentes fríos 6 y 8 traerán lluvias a 22 estados de México este viernes
Por su parte, el frente frío 7 dejó de afectar al país y continuó su trayectoria hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 20 de noviembre se esperan lluvias en 22 estados de la República Mexicana
El frente frío 6 y el 8 provocarán lluvias, así como temperaturas mínimas de -5 °C. A su vez, estarán acompañados de una corriente en chorro polar, canales de baja presión y una corriente en chorro subtropical, lo que propiciarán las lluvias y el frío.
¿Dónde lloverá este viernes 20 de noviembre?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Veracruz
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 20 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Oaxaca, Chiapas y Veracruz
- Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua y Coahuila
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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