Lluvias y frío en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 20 de noviembre se esperan lluvias en 22 estados de la República Mexicana

El frente frío 6 y el 8 provocarán lluvias, así como temperaturas mínimas de -5 °C. A su vez, estarán acompañados de una corriente en chorro polar, canales de baja presión y una corriente en chorro subtropical, lo que propiciarán las lluvias y el frío.

¿Dónde lloverá este viernes 20 de noviembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 20 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h: Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Oaxaca, Chiapas y Veracruz Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Chihuahua y Coahuila

: Baja California, Chihuahua y Coahuila Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México

: Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec

costas de Baja California y golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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